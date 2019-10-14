Вчера, в 10:17 Как победить запах от кондиционера — простой совет читателя Способ, который прислал в рубрику «Советы бывалых» П. Смагин из Магнитогорска, порадует каждого автовладельца — новизной, простотой, эффективностью и дешевизной. Выполнять в перчатках!
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способ борьбы с запахом из системы кондиционирования. При каждой смене салонного фильтра (не реже чем раз в год) я предварительно пропитываю его обычной зеленкой (раствор бриллиантовой зелени). Аптечный препарат препятствует развитию бактерий. Процедуру проделываю уже третий год, и на неприятные запахи из воздуховодов никто из попутчиков пока не жаловался. П. Смагин, Магнитогорск Приз автору совета — набор инструментов Airline. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.
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