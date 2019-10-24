За нештатный сигнал, напоминающий другой сигнал, вы рискуете лишиться водительского удостоверения.

Штатные сигналы современных автомобилей стали тише. Даже солидные с виду кроссоверы издают тихое зудение вместо громогласного гудка. Оттого некоторые автовладельцы пытаются сделать этот звук погромче. Кто-то ставит пневмосигналы от грузовиков вместе с компрессором и ресивером, кто-то — не менее громкие электросигналы.

У бывалых водителей за эталон принят волговский звуковой сигнал: две улитки, низкого и высокого тона. Подключают их через дополнительные реле и предохранитель, а размещают «дудки» за решеткой радиатора, но, на всякий случай, так, чтобы их не было видно снаружи. Иначе внимание со стороны ГИБДД обеспечено. Впрочем, стоит лишь посигналить, и громкий гудок выдаст вас с потрохами — сотрудники ДПС запросто подведут вас под определение «Изменение конструкции транспортного средства». Наказанием будет штраф 500 рублей (ст. 12.5.1 КоАП РФ).

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Если звук вашего клаксона не монотонный и напоминает спецсигналы полиции, скорой помощи или других спецслужб, то вы попадаете под изъятие водительского удостоверения, согласно ст. 12.5 части 4 КоАП РФ. В этом случае суд лишит вас прав на срок от 12 до 18 месяцев. Так что никаких крякалок, сирен с плавающим по частоте звуком и многорожковых пневмосигналов, играющих, например, «Кукарачу».

Совет от «За рулем»

В «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» сказано, что звуковой сигнал должен быть исправен. Поэтому если вас инспектор на дороге поймал на том, что автомобиль онемел, следует максимально четко произнести почти универсальную фразу — «Следую к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности» (п 2.3.1. ПДД). Есть шанс, что поможет. Но это не точно!