Чем изношенные шины на самом деле хуже новых?

Какие именно качества шин страдают от износа, в первую очередь, выясняем с нашими шинными испытателями и маркой Continental.

Шинникам ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, безусловно, известен. Широкому кругу — не особо, хотя те, кто не прогуливал в школе физику, наверняка догадываются о содержании ответа. Вот и проверьте догадки.

На профессиональном языке износ называется изменением характеристик в процессе эксплуатации. Главное, что ухудшается у летних шин при износе, — стойкость к аквапланированию. Напомню, что так называется возникновение гидродинамического клина, частичная или полная потеря сцепления колес с дорожным покрытием на водяном слое. Явление знакомо каждому водителю: попадаешь на высокой скорости в большую лужу — и чувствуешь, что колеса теряют контакт с дорогой, а ты — контроль над траекторией. В эти мгновения автомобиль напоминает шайбу, скользящую по льду. Остается только ждать, когда восстановится контакт с покрытием: резкие действия могут привести к аварии. И чем больше износ шин — тем более неприятные ощущения от аквапланирования.

График, демонстрирующий водяной дренаж шин с разной степенью износа (в процентах). Слева направо: новые шины, шины с остатком протектора 3 мм, шины с максимально допустимым износом (1,6 мм). Шины летние, 205/55 R16, глубина воды — 9 мм.

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По данным специалистов Continental, благодаря большой глубине протектора (7–8 мм) новые шины на 80 км/ч могут отводить из пятна контакта 30 литров воды в секунду — три ведра воды! А при минимально разрешенной (по Женевской и Венской конвенциям о дорожном движении) глубине протектора в 1,6 мм такие же шины могут отвести только половину этого объема. Когда шины изношены до 3 мм, они выбрасывают только 78% первоначального объема воды. Поэтому шинники считают, что этот износ критический и самое время владельцу задуматься о покупке новых шин. Индикаторы глубины протектора в виде цифр, стирающихся по мере износа, используют сейчас многие производители. А Continental и Uniroyal применяют специальные индикаторы (Tread wear indicator) в виде аббревиатуры TWI, треугольника или капельки.

С износом сопротивляемость аквапланированию снижается, а тормозной путь на влажном покрытии, напротив, возрастает. Этим летом я побывал на Continental TechShow под Ганновером — «домашней» выставке знаменитой шинной марки, где демонстрируются новейшие разработки компании. Из всех «аттракционов» мне больше всего запомнилось сравнение шин с разной степенью износа.

«Агрегатоносителями» выступали три одинаковых Volkswagen Golf 7 GTI, «обутых» в шины Continental PremiumContact 6 с разной степенью износа: на первой машине новые шины, с протектором 8 мм, на второй — поношенные, с остатком в 3 мм, на третьей — с критическим износом, 1,6 мм.

Задача состояла в том, чтобы, пересаживаясь из одной машины в другую, тормозить «в пол» с одной и той же скорости на одном и том же участке, и сравнить результаты. Водительская квалификация практически не имела значения. На новых шинах все участники тормозили примерно через 20 метров, на сильно потертых — через 22,5 метра, а на предельно изношенных — уезжали на 26–28 метров. И это — со скорости в 60 км/ч! Чем больше скорость — тем больше разница в величине тормозного пути.

Инструктор на полигоне под Ганновером комментирует результаты упражнений на автомобилях с новыми, изношенными и предельно изношенными шинами. Фишками разных цветов показан тормозной путь.

В августе специалисты Continental проводили аналогичные испытания совместно с коллегами из журнала AutoBild. На новых шинах с 80 км/ч автомобиль останавливается на 25,8 метрах. Когда износ протектора достигает 3 мм, тормозной путь увеличивается до 31 метра. А с минимально допустимым остатком протектора для торможения потребовалось 36,2 метра.

Со 120 км/ч на новых шинах Golf останавливался на 59 метрах, с 3-миллиметровым протектором потребовалось 124 метра, а с минимально допустимым — почти 155 метров. Разница приближается к ста метрам! А 120 км/ч — обычная скорость на автомагистралях.

Германские шинники проводят такие «полевые» испытания не первый и не последний раз. И они действительно очень важны для безопасности дорожного движения.

Если говорить о зимних шинах, при износе они теряют не только протектор (соответственно, также падает способность отводить воду и снег из пятна контакта), но и шипы. Однако оценить разницу в поведении в зависимости от износа зимних шин еще сложнее. Очевидно, она немалая.

Напомню, что минимально допустимая величина протектора для зимних шин составляет 4 мм. Согласно отечественным стандартам, срок использования шин составляет 5 лет со дня их изготовления, эти нормы регламентированы ГОСТ 4754–97 и 5513–97. Вы покупали шины в 2014 или еще раньше?

Как понять, что износ шин уже критический? Все подробности — тут.

Фото: Илья Пименов и Continental