Сегодня, в 8:01 Lada Granta Cross с новым роботом — а в чем перемены? Что важнее — ускорение или эластичность и удобство управления тягой? На вопросы о новой АМТ АВТОВАЗа отвечает эксперт «За рулем».
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— Вопрос по статье про Гранту Cross. Сначала вы пишете, что новый робот — это прорыв. Потом — что с мотором в 87 сил разгон на механике до сотни занимает 12,2 секунды, а со 106-сильным на роботе — аж 12,7! В чем же прорыв?
— Дело не только в предельном ускорении. В повседневной эксплуатации важнее эластичность и удобство управления тягой. Даже в наших тестах бывают случаи, когда автомобили с близким временем разгона до 100 км/ч получают разные оценки за динамику именно из-за удобства (или неудобства) управления тягой.
И как раз по этому параметру нынешняя АМТ лучше прежней — охотнее и быстрее переходит на пониженные передачи, сгладились рывки при переключениях.
А в динамике
автомобили с АМТ действительно уступают версиям с механикой, даже с менее мощными моторами. Роботы с одним сцеплением конструктивно не могут переключаться столь же быстро, как преселективы с двумя сцеплениями. У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! История болезни 5 самых ломучих АКП — тут. Фото: АВТОВАЗ
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