Lada Granta Cross с новым роботом  — а в чем перемены? — журнал За рулем

Lada Granta Cross с новым роботом  — а в чем перемены?

Что важнее — ускорение или эластичность и удобство управления тягой? На вопросы о новой АМТ АВТОВАЗа отвечает эксперт «За рулем».

Lada Granta
Lada Granta

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— Вопрос по статье про Гранту Cross. Сначала вы пишете, что новый робот — это прорыв. Потом — что с мотором в 87 сил разгон на механике до сотни занимает 12,2 секунды, а со 106-сильным на роботе — аж 12,7! В чем же прорыв?

— Дело не только в предельном ускорении. В повседневной эксплуатации важнее эластичность и удобство управления тягой. Даже в наших тестах бывают случаи, когда автомобили с близким временем разгона до 100 км/ч получают разные оценки за динамику именно из-за удобства (или неудобства) управления тягой.

И как раз по этому параметру нынешняя АМТ лучше прежней — охотнее и быстрее переходит на пониженные передачи, сгладились рывки при переключениях.

А в динамике автомобили с АМТ действительно уступают версиям с механикой, даже с менее мощными моторами. Роботы с одним сцеплением конструктивно не могут переключаться столь же быстро, как преселективы с двумя сцеплениями.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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