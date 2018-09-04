Что важнее — ускорение или эластичность и удобство управления тягой? На вопросы о новой АМТ АВТОВАЗа отвечает эксперт «За рулем».

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— Вопрос по статье про Гранту Cross. Сначала вы пишете, что новый робот — это прорыв. Потом — что с мотором в 87 сил разгон на механике до сотни занимает 12,2 секунды, а со 106-сильным на роботе — аж 12,7! В чем же прорыв?

— Дело не только в предельном ускорении. В повседневной эксплуатации важнее эластичность и удобство управления тягой. Даже в наших тестах бывают случаи, когда автомобили с близким временем разгона до 100 км/ч получают разные оценки за динамику именно из-за удобства (или неудобства) управления тягой.

И как раз по этому параметру нынешняя АМТ лучше прежней — охотнее и быстрее переходит на пониженные передачи, сгладились рывки при переключениях.

А в динамике автомобили с АМТ действительно уступают версиям с механикой, даже с менее мощными моторами. Роботы с одним сцеплением конструктивно не могут переключаться столь же быстро, как преселективы с двумя сцеплениями.

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Фото: АВТОВАЗ