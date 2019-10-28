Сегодня, в 8:00 Об этом не знают владельцы: скрытые «приветы» в автомобилях Во многих машинах есть тайные послания, о которых молчат инструкции.
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Марка Opel возвращается на наш рынок. Со времени ее прошлого присутствия в России прошло не так много времени, так что все мы хорошо помним модельную линейку Опеля пятилетней давности.
Если среди ваших знакомых есть владельцы таких моделей, как Opel
Corsa, Zafira Tourer или Adam (последний, к сожалению, официально не продавался в России), то поинтересуйтесь у них: знают ли они, что в их машине живут белые акулы?
Дело в том, что над дизайном этих машин работал Нильс Лёб — наполовину австралиец. Вот и припрятал он в интерьерах изображения своих национальных символов. Есть акула и в современной линейке, например у кроссовера
Opel Crossland X.
Opel Adam
Opel Adam
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Crossland X
Opel Crossland X
Владельцев некоторых моделей Chevrolet, который вместе с Опелем почти в полном составе покинул наш рынок, ждут более практичные открытия. В Chevrolet Orlando или Malibu под магнитолой имеется потайная ниша, да еще и USB-разъем внутри предусмотрен. Если не знали, пользуйтесь.
Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Jeep Renegade — не самый популярный у нас кроссовер, но тем не менее он есть. А его владельцы наверняка уже разглядели топографическую карту пустыни Мохаве (штат Юта), изображенную на коврике в нише под центральной консолью. Эта пустыня — излюбленное место заядлых джиперов.
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
В подлокотнике тоже есть «сюрприз». А еще присмотритесь к фонарям — в белых секциях виднеется фирменная решетка Jeep. Впрочем, отсылка к первому в истории Джипу есть во многих элементах этого кроссовера. Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Jeep Renegade
А еще под лючком бензобака у Ренегейта живет паучок. Веселый дизайнер трудился над этой машиной.
Кстати, паук притаился и в другом внедорожнике — Volvo XC90 второго поколения. Насекомое можно увидеть на внутренней стороне одной из крышек, прикрывающих нишу для мелочевки. Полюбуйтесь-ка на него.
Jeep Renegade
Jeep Renegade
Volvo XC90
Volvo XC90
Бывают и совсем скрытые от владельца машины послания. К примеру, у Volvo 850 на плате приборной панели были изображены... лоси. Видимо, причина в том, что на родине марки водится немало лосей, и еще в безудержном стремлении Volvo к безопасности. А одна из лучших проверок на безопасность, как известно, лосиный тест. Но это лишь предположение.
Volvo 850
Volvo 850
Volvo 850
Volvo 850
Отрадно, что дизайнерам современных автомобилей, как и раньше, порой позволяют невинные шалости. А в вашей машине есть что-нибудь подобное?
Какие скрытые «сюрпризы» можно найти в автомобилях Jaguar и Renault? Об этом — тут. Фото: фирмы-производители
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