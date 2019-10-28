Об этом не знают владельцы: скрытые «приветы» в автомобилях

Во многих машинах есть тайные послания, о которых молчат инструкции.

Материалы по теме И снова здравствуйте! — c чем возвращается Opel

Марка Opel возвращается на наш рынок. Со времени ее прошлого присутствия в России прошло не так много времени, так что все мы хорошо помним модельную линейку Опеля пятилетней давности.

Если среди ваших знакомых есть владельцы таких моделей, как Opel Corsa, Zafira Tourer или Adam (последний, к сожалению, официально не продавался в России), то поинтересуйтесь у них: знают ли они, что в их машине живут белые акулы?

Дело в том, что над дизайном этих машин работал Нильс Лёб — наполовину австралиец. Вот и припрятал он в интерьерах изображения своих национальных символов. Есть акула и в современной линейке, например у кроссовера Opel Crossland X.

Opel Adam Opel Corsa Opel Crossland X

Владельцев некоторых моделей Chevrolet, который вместе с Опелем почти в полном составе покинул наш рынок, ждут более практичные открытия. В Chevrolet Orlando или Malibu под магнитолой имеется потайная ниша, да еще и USB-разъем внутри предусмотрен. Если не знали, пользуйтесь.

Chevrolet Orlando Chevrolet Malibu

Jeep Renegade — не самый популярный у нас кроссовер, но тем не менее он есть. А его владельцы наверняка уже разглядели топографическую карту пустыни Мохаве (штат Юта), изображенную на коврике в нише под центральной консолью. Эта пустыня — излюбленное место заядлых джиперов.

Jeep Renegade



Jeep Renegade Jeep Renegade В подлокотнике тоже есть «сюрприз». А еще присмотритесь к фонарям — в белых секциях виднеется фирменная решетка Jeep. Впрочем, отсылка к первому в истории Джипу есть во многих элементах этого кроссовера. Jeep Renegade



Jeep Renegade Jeep Renegade Jeep Renegade

А еще под лючком бензобака у Ренегейта живет паучок. Веселый дизайнер трудился над этой машиной.

Кстати, паук притаился и в другом внедорожнике — Volvo XC90 второго поколения. Насекомое можно увидеть на внутренней стороне одной из крышек, прикрывающих нишу для мелочевки. Полюбуйтесь-ка на него. Jeep Renegade Volvo XC90 Бывают и совсем скрытые от владельца машины послания. К примеру, у Volvo 850 на плате приборной панели были изображены... лоси. Видимо, причина в том, что на родине марки водится немало лосей, и еще в безудержном стремлении Volvo к безопасности. А одна из лучших проверок на безопасность, как известно, лосиный тест. Но это лишь предположение.

Volvo 850 Volvo 850 Отрадно, что дизайнерам современных автомобилей, как и раньше, порой позволяют невинные шалости. А в вашей машине есть что-нибудь подобное? Какие скрытые «сюрпризы» можно найти в автомобилях Jaguar и Renault? Об этом — тут. Фото: фирмы-производители