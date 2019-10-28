Меняем ремень без помощников — совет читателя — журнал За рулем

Меняем ремень без помощников — совет читателя

Третья рука при укладке поликлинового ремня вам не понадобится — достаточно будет пластикового хомута-стяжки.

Поликлиновой ремень часто приводит не только генератор, но и насос системы охлаждения и гидроусилителя, а также компрессор кондиционера.

Чтобы обеспечить правильный контакт с ручьями ремня, применяют обводные ролики. Такое количество шкивов затрудняет укладку ремня — не хватает третьей руки для отведения натяжного ролика.

Ведь на многих автомобилях натяжитель не фиксируется во взведенном положении.

Выход из ситуации прост: предварительно заводим ремень, накидным ключом отводим натяжной ролик и фиксируем ключ стяжным пластиковым хомутом за какую-нибудь деталь.

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Я, например, притягиваю его к правой опоре двигателя.

Хомут должен быть прочным (шириной не менее 7 мм). Остается окончательно уложить ремень и обеспечить его ­натяжение, перекусив бокорезами хомут.

О. Мосов, Пермский край

Приз автору совета — автомобильный компрессор Airline.

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Фото: О. Мосов

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