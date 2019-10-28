Нормальный кроссовер за 600 тысяч? Нет, не миф!

Но это в том случае, если вы готовы рассматривать категорию «оч.хор.бэу». Если да — отлично: даже сейчас за такие деньги вариантов довольно много. Мы выбрали 8.