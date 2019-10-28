Сегодня, в 12:01 Меняем ремень без помощников — совет читателя Третья рука при укладке поликлинового ремня вам не понадобится — достаточно будет пластикового хомута-стяжки. Поликлиновой ремень
часто приводит не только генератор, но и насос системы охлаждения и гидроусилителя, а также компрессор кондиционера.
Чтобы обеспечить правильный контакт с ручьями ремня, применяют обводные ролики. Такое количество шкивов затрудняет укладку ремня — не хватает третьей руки для отведения натяжного ролика.
Ведь на многих автомобилях натяжитель не фиксируется во взведенном положении.
Выход из ситуации прост: предварительно заводим ремень, накидным ключом отводим натяжной ролик и фиксируем ключ стяжным пластиковым хомутом за какую-нибудь деталь.
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Я, например, притягиваю его к правой опоре двигателя.
Хомут должен быть прочным (шириной не менее 7 мм). Остается окончательно уложить ремень и обеспечить его натяжение, перекусив бокорезами хомут.
О. Мосов, Пермский край Приз автору совета — автомобильный компрессор Airline. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Еще один прием экстренной замены ремня генератора приводится тут. Если о покупке антибуксов позаботиться заранее, то помочь автомобилю выбраться из сложной дорожной ситуации можно и самому! Подкладываем под буксующее колесо нужное количество сегментов — и в путь. Фото: О. Мосов
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