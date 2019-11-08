Новый Volvo S60: много плюсов и 4 минуса (не считая цену)

Это первый в России S60 третьего поколения. «За рулем» взял машину мощностью 249 турбосил, с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

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А давайте сразу заглянем в багажник! Ничего в нем особенного нет, кроме одной вещи — бокса для сбора пластикового мусора. Ну, вы понимаете: экология в тренде. В Европе при прохождении очередного ТО у официального дилера мусор будут забирать и отправлять на переработку.

Поскольку заезжаешь на ТО раз в полгода, этой «сумочки» может и не хватить — если только не ограничиться сбором пластиковых стаканчиков из-под кофе. Но меня больше интересует другое: а наши-то дилеры что будут делать? Вежливо проигнорируют мусорку или всё же станут вытряхивать содержимое в ближайшую мусорку, чтобы клиент чувствовал себя причастным к озеленению планеты?

Бог грома

Салон — как у прочих Volvo. Отменно проработанное рабочее место водителя и породистые материалы отделки: настоящий металл, настоящее дерево.

Крутая мультимедийная система красит переднюю панель, но отсутствие физических клавиш климатической установки — явный промах.

Лаконичная приборная панель преображается в темное время суток: два больших прибора смотрят из темноты, словно Ночная Фурия.

Избавившись от тяжеловесности старшего S90, «шестидесятка» сохранила стопроцентную узнаваемость — даже эмблема на фасаде не нужна. Светодиодные «молоты Тора» в передней оптике стали такой же визитной карточкой нынешних Volvo, как широкоплечая подоконная линия машин предыдущих поколений.

В работе над интерьером применили технику Copy & Paste — салон общевольвовский. Потому, как и в других Volvo, непросто совладать с меню большого тачскрина мультимедиасистемы. Не понравилось и полностью сенсорное управление микроклиматом. Всё по моде — но пользоваться неудобно, особенно на ходу.

Мое ворчание легко заглушает аудио­система. Звук — порода! Даже без опционной функции «концертный зал Гётеборга». Большинство других машин «играют» как дешевые радиоприемники.

Порода чувствуется и в деревянной отделке, щедро украшающей северный, но такой теплый интерьер. И гостеприимный: у задних пассажиров королевский простор, чего в прежней машине не было.

Передние сиденья отлично спрофилированы. Длина подушки регулируется.

Сзади удивительно просторно для среднеразмерного седана, особенно на фоне предыдущей «шестидесятки».

Багажник вмещает почти 400 литров. Бокс справа — для сбора пластикового мусора; во время прохождения очередного ТО у официального дилера его заберут и отправят на заводы переработки.

Подрессоренная масса

Все Volvo теперь делаются на платформе SPA. А это многорычажная подвеска спереди и рессорная сзади! Про управля­емость можно забыть?

Мы в двадцать первом веке! Вместо набора листов под каждым колесом шведы поставили гибкую поперечную рессору. Настройка шасси — огонь! S60 проворно следует командам руля, а точные и своевре­менные реакции приправлены приятной тяжестью на руле. Переборщил со скоростью в повороте? Плавное и безопасное скольжение всеми четырьмя ведущими под минимальные крены кузова. Может, S60 и недотягивает до гиперрулежной «трешки» BMW, но с прочими акулами D‑сегмента легко потягается.

Передняя подвеска традиционна для платформы SPA — стойки на поперечных алюминиевых рычагах.

Задняя подвеска — на гибкой поперечной рессоре. По нынешним временам она необычна, но для Volvo — традиционна.

Рядная «турбочетверка» B4204 выдает 249 сил и оптимальна для S60. Опыт показал, что мотор довольно надежен. Еще бы расход поменьше! В городском потоке Volvo легко съедает 14–15 л/100 км. Альтернатива — «турбочетверка» Т4 (190 л.с.) и передний привод, цена такой машины — 2 750 000 рублей.

Шильдик Т5 давно стал обозначать уровень мощности, а не количество цилиндров. Их неизменно четыре. Но 249 сил и 350 ньютон-метров, которые турбомотор выдувает уже с малых оборотов, легко разгоняют седан под сочный аккомпанемент: до сотни — менее чем за 7 секунд.

Шведскую малину немного портит японская клюква — 8-ступенчатая гидромеханика Aisin TG‑81S. На каждое касание педали акселератора она реагирует с неуместной паузой. И даже перевод граненого валика выбора режимов в положение Dynamic не спасает ситуацию, разве что чуть сглаживает.

Второй просчет прячется в колесных арках и вырывается наружу, как только шины касаются шершавого асфальта. На фоне отлично изолированного моторного отсека и бесшумного протекания воздушных потоков по граненому телу кузова недостаточная шумоизоляция днища режет слух.

Автомату стоит поучиться сообразительности у электронных помощников. Взять хоть автопарковщик, который уверенно втискивает машину в парковочный карман как параллельно, так и продольно. Еще больше Volvo покоряет работой активного «круиза» с удержанием в полосе — по плавности работы и быстродействию с ним мало кто сравнится. Замедления и ускорения ровно такие, какие нужны в каждой конкретной ситуации. Можно сколь угодно долго ехать, вообще не трогая педали. Великолепны и подруливания в полосе — без пугающих резких маневров.

249 сил, которые турбомотор выдувает уже с малых оборотов, легко разгоняют седан до сотни менее чем за 7 секунд.

Три писят

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«Шестидесятку» везут к нам из Америки, с завода в Южной Каролине. Доступна она за цену, которую просило лох-несское чудовище в одной из самых известных серий «Южного парка» — «три писят». Стóит ли S60 этих денег? Надо спросить у тех, кто подбирает себе новый седан D‑класса. Если оставить денежный вопрос в стороне, то мне новый S60 понравился. Несмотря на парочку проколов, он самобытен, не отступает от скандинавских принципов, уверен в себе и честен ­с владельцем.

Volvo S60 Т5 AWD Длина / ширина / высота / база 4761 / 1850 / 1431 / 2872 мм

Объем багажника (VDA) 392 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1500–4500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 6,4 с

Максимальная скорость 240 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км

Трансмиссия полный привод; A8

Новый Volvo S60: много плюсов и 4 минуса (не считая цену) Это первый в России S60 третьего поколения. «За рулем» взял машину мощностью 249 турбосил, с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Новый Volvo S60: много плюсов и 4 минуса (не считая цену)