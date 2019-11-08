Новый Volvo S60: много плюсов и 4 минуса (не считая цену)

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А давайте сразу заглянем в багажник! Ничего в нем особенного нет, кроме одной вещи — бокса для сбора пластикового мусора. Ну, вы понимаете: экология в тренде. В Европе при прохождении очередного ТО у официального дилера мусор будут забирать и отправлять на переработку.
Поскольку заезжаешь на ТО раз в полгода, этой «сумочки» может и не хватить — если только не ограничиться сбором пластиковых стаканчиков из-под кофе. Но меня больше интересует другое: а наши-то дилеры что будут делать? Вежливо проигнорируют мусорку или всё же станут вытряхивать содержимое в ближайшую мусорку, чтобы клиент чувствовал себя причастным к озеленению планеты?
Бог грома
Салон — как у прочих Volvo. Отменно проработанное рабочее место водителя и породистые материалы отделки: настоящий металл, настоящее дерево.
Салон — как у прочих Volvo. Отменно проработанное рабочее место водителя и породистые материалы отделки: настоящий металл, настоящее дерево.
Крутая мультимедийная система красит переднюю панель, но отсутствие физических клавиш климатической установки — явный промах.
Крутая мультимедийная система красит переднюю панель, но отсутствие физических клавиш климатической установки — явный промах.
Лаконичная приборная панель преображается в темное время суток: два больших прибора смотрят из темноты, словно Ночная Фурия.
Лаконичная приборная панель преображается в темное время суток: два больших прибора смотрят из темноты, словно Ночная Фурия.
Избавившись от тяжеловесности старшего S90, «шестидесятка» сохранила стопроцентную узнаваемость — даже эмблема на фасаде не нужна. Светодиодные «молоты Тора» в передней оптике стали такой же визитной карточкой нынешних Volvo, как широкоплечая подоконная линия машин предыдущих поколений.
В работе над интерьером применили технику Copy & Paste — салон общевольвовский. Потому, как и в других Volvo, непросто совладать с меню большого тачскрина мультимедиасистемы. Не понравилось и полностью сенсорное управление микроклиматом. Всё по моде — но пользоваться неудобно, особенно на ходу.
Мое ворчание легко заглушает аудиосистема. Звук — порода! Даже без опционной функции «концертный зал Гётеборга». Большинство других машин «играют» как дешевые радиоприемники.
Порода чувствуется и в деревянной отделке, щедро украшающей северный, но такой теплый интерьер. И гостеприимный: у задних пассажиров королевский простор, чего в прежней машине не было.
Передние сиденья отлично спрофилированы. Длина подушки регулируется.
Передние сиденья отлично спрофилированы. Длина подушки регулируется.
Сзади удивительно просторно для среднеразмерного седана, особенно на фоне предыдущей «шестидесятки».
Сзади удивительно просторно для среднеразмерного седана, особенно на фоне предыдущей «шестидесятки».
Багажник вмещает почти 400 литров. Бокс справа — для сбора пластикового мусора; во время прохождения очередного ТО у официального дилера его заберут и отправят на заводы переработки.
Багажник вмещает почти 400 литров. Бокс справа — для сбора пластикового мусора; во время прохождения очередного ТО у официального дилера его заберут и отправят на заводы переработки.
Подрессоренная масса
Все Volvo теперь делаются на платформе SPA. А это многорычажная подвеска спереди и рессорная сзади! Про управляемость можно забыть?
Мы в двадцать первом веке! Вместо набора листов под каждым колесом шведы поставили гибкую поперечную рессору. Настройка шасси — огонь! S60 проворно следует командам руля, а точные и своевременные реакции приправлены приятной тяжестью на руле. Переборщил со скоростью в повороте? Плавное и безопасное скольжение всеми четырьмя ведущими под минимальные крены кузова. Может, S60 и недотягивает до гиперрулежной «трешки» BMW, но с прочими акулами D‑сегмента легко потягается.
Передняя подвеска традиционна для платформы SPA — стойки на поперечных алюминиевых рычагах.
Передняя подвеска традиционна для платформы SPA — стойки на поперечных алюминиевых рычагах.
Задняя подвеска — на гибкой поперечной рессоре. По нынешним временам она необычна, но для Volvo — традиционна.
Задняя подвеска — на гибкой поперечной рессоре. По нынешним временам она необычна, но для Volvo — традиционна.
Рядная «турбочетверка» B4204 выдает 249 сил и оптимальна для S60. Опыт показал, что мотор довольно надежен. Еще бы расход поменьше! В городском потоке Volvo легко съедает 14–15 л/100 км. Альтернатива — «турбочетверка» Т4 (190 л.с.) и передний привод, цена такой машины — 2 750 000 рублей.
Рядная «турбочетверка» B4204 выдает 249 сил и оптимальна для S60. Опыт показал, что мотор довольно надежен. Еще бы расход поменьше! В городском потоке Volvo легко съедает 14–15 л/100 км. Альтернатива — «турбочетверка» Т4 (190 л.с.) и передний привод, цена такой машины — 2 750 000 рублей.
Шильдик Т5 давно стал обозначать уровень мощности, а не количество цилиндров. Их неизменно четыре. Но 249 сил и 350 ньютон-метров, которые турбомотор выдувает уже с малых оборотов, легко разгоняют седан под сочный аккомпанемент: до сотни — менее чем за 7 секунд.
Шведскую малину немного портит японская клюква — 8-ступенчатая гидромеханика Aisin TG‑81S. На каждое касание педали акселератора она реагирует с неуместной паузой. И даже перевод граненого валика выбора режимов в положение Dynamic не спасает ситуацию, разве что чуть сглаживает.
Второй просчет прячется в колесных арках и вырывается наружу, как только шины касаются шершавого асфальта. На фоне отлично изолированного моторного отсека и бесшумного протекания воздушных потоков по граненому телу кузова недостаточная шумоизоляция днища режет слух.
Автомату стоит поучиться сообразительности у электронных помощников. Взять хоть автопарковщик, который уверенно втискивает машину в парковочный карман как параллельно, так и продольно. Еще больше Volvo покоряет работой активного «круиза» с удержанием в полосе — по плавности работы и быстродействию с ним мало кто сравнится. Замедления и ускорения ровно такие, какие нужны в каждой конкретной ситуации. Можно сколь угодно долго ехать, вообще не трогая педали. Великолепны и подруливания в полосе — без пугающих резких маневров.
249 сил, которые турбомотор выдувает уже с малых оборотов, легко разгоняют седан до сотни менее чем за 7 секунд.
249 сил, которые турбомотор выдувает уже с малых оборотов, легко разгоняют седан до сотни менее чем за 7 секунд.
Три писят
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«Шестидесятку» везут к нам из Америки, с завода в Южной Каролине. Доступна она за цену, которую просило лох-несское чудовище в одной из самых известных серий «Южного парка» — «три писят». Стóит ли S60 этих денег? Надо спросить у тех, кто подбирает себе новый седан D‑класса. Если оставить денежный вопрос в стороне, то мне новый S60 понравился. Несмотря на парочку проколов, он самобытен, не отступает от скандинавских принципов, уверен в себе и честен с владельцем.
Volvo S60 Т5 AWD
Длина / ширина / высота / база 4761 / 1850 / 1431 / 2872 мм
Объем багажника (VDA) 392 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1500–4500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 6,4 с
Максимальная скорость 240 км/ч
Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л
Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км
Трансмиссия полный привод; A8