Идея купить Volvo S60 второго поколения у Вячеслава Маслова из Москвы возникла внезапно. Ехал мимо салона, остановился, посмотрел, забрал. Спустя пять лет он нисколько не жалеет о поспешном решении.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Досье

Имя: Вячеслав Маслов

Возраст: 39 лет

Город: Москва

Должность: специалист по продажам инженерной сантехники

Автомобиль: Volvo S60 2014 г.в., седан, 2.0 T4 AT (180 л.с.), комплектация Summum

Пробег: 170 тыс. км

Предшественники

С 2008 года у меня в собственности поочередно было четыре автомобиля — Ford Focus II, Volkswagen Passat B6, Volkswagen Passat B7 и Volvo S60. Focus продал, потому что машина не подошла мне по динамике. Поменял на Volkswagen Passat B6. Авто в целом неплохое, но после 30 тыс. км. начались проблемы с АКП — при переключении передач коробка дергалась, «пиналась» и пробуксовывала. К официалам обращался неоднократно, они проблему устраняли, но спустя какое-то время все повторялось. В 2013 году приобрел по программе trade-in Passat седьмой генерации.

Надо брать

В один прекрасный день мы возвращались домой с женой на машине. Проезжая салон Volvo, я вдруг подумал: «А не поменять ли мне автомобиль?» Менеджерам объяснил, что рассматриваю исключительно седан. Но при этом не люблю большие машины и не вижу в них необходимости, если ты живешь в Москве — зачем возить с собой воздух?

Мне показали Volvo S60, и я сразу же понял, что надо брать: Диски R17, 45-й профиль резины, черный цвет (машины покупаю только черные), аэродинамичный кузов, красивые фары и формы… Она меня зацепила.

А что тянуть?

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Конечно, за полчаса, что мы были в салоне, я не мог до конца понять, что это за машина, оценить в полной мере ее технические характеристики. Определяющую роль сыграли несколько факторов: машина стильная, в ней нет супернаворотов. Коробка — обычный шестиступенчатый автомат. К тому же я всегда предпочитал турбированные моторы. Это связано с моим стилем вождения: на дороге я часто перестраиваюсь, не люблю плестись за кем-то в одном ряду.

Поначалу вообще хотел купить с двигателем T5 (2.5 л, 249 л.с. — Прим. ред.), но потом прикинул, что и 180 «лошадок» хватит для передвижения по Москве. Тем более транспортный налог с таким движком более чем адекватный — в год около 9 тысяч рублей. Цена машины меня тоже устроила: с учетом сдачи старого авто по trade-in и скидки от дилера доплата составила 800 тыс. рублей. С приобретением я не тянул — на месте оформил документы и уже через два дня забрал машину из салона.

Бомбическая кожа

С момента покупки прошло уже пять лет, но каждый раз, когда я сажусь в свою Volvo S60, у меня ощущение, что она новая.

Эргономика салона — вне всяких сравнений: водителю в салоне очень комфортно. Прежде всего это касается кресел: они в меру жесткие, с отличной боковой поддержкой. По-настоящему я оценил их удобство в командировках — порой приходится преодолевать на машине свыше 500 км в одну сторону. После такой поездки в Volvo не чувствуется даже намека на усталость. Это огромный плюс.

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Отдельно хочу отметить мягкий фактурный пластик в салоне и качество кожи — она просто бомбическая! Пробег 170 тысяч километров — казалось бы, что-то уже должно было с ней произойти, но нет. За это время не поменялось вообще ничего, разве что наблюдается легкая замятость. Но если натереть ее специальным составом, как делают на мойках, салон будет как новый. На заднем ряду никого не вожу, кроме маленького ребенка, так что кожа даже пахнет так, будто авто только что выкатили от дилера.

Как таковых наворотов в этой комплектации нет. Я брал машину, которая была в наличии. Нет, к примеру, камер, подогревов задних сидений, подогрева руля. Парктроников спереди нет. Считаю, что это все приятные мелочи, без которых легко можно обойтись.

Еще мне очень нравится TFT приборная панель. По желанию можно настроить схему расположения приборов в трех разных режимах. Первый режим — классический (тема Elegance. — Прим. ред.), выполнен в синем цвете. Второй — экономичный (Eco), при котором подсветка становится зеленой, показывает, насколько экономично работает машина. При этом на счетчике слева виден расход топлива в реальном времени и средний расход топлива в последнюю минуту (в смешанном цикле расход Volvo S60 составляет 8,7 л на 100 км. — Прим ред.). Ну и третий вариант — спортивный (Perfomance). Его подсветка красная, спидометр в этом режиме отображается цифрами. Когда менеджеры показали мне эту «фишку», я пришел в восторг — на тот момент это было нечто новое и необычное.

Простыня поперек дороги

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Другая интересная вещь — система предотвращения столкновений Volvo City Safety. Если на скорости от 4 до 50 км/ч перед вами возникает препятствие (например, пешеход или другой автомобиль) и вы при этом не собираетесь тормозить, машина сделает все за вас. Естественно, после покупки мне захотелось протестировать опцию. Поехал на дачу, растянул поперек дороги простыню, сел в машину и разогнался до 40 км\ч. Примерно в 20 см. от простыни машина остановилась сама. Впоследствии эта система не раз выручала меня на дороге.

Багажник в Volvo S60 я бы не назвал маленьким (объем 380 литров. — Прим. ред.). Смотря, опять же, с чем сравнивать и для каких целей машину использовать. Если, к примеру, вы собираетесь возить в ней картошку или крупную бытовую технику, тогда, конечно, он будет маловат. Нам с женой и маленьким ребенком вместительности вполне хватает.

До первого пореза

Про «минусы» Volvo S60 говорить сложно — я считаю, что их у машины нет. Есть определенные особенности. В частности, низкая посадка (клиренс 136 мм. — Прим. ред.). Я езжу преимущественно в городе, но высокие бордюры и крутые спуски в паркинги никто не отменял — нет-нет, да и шаркнешься днищем. Был у меня случай в Тамбове. Проезжал небольшой бордюр, а после него был спуск. Я слегка на него заехал, после чего раздался странный глухой звук. Сдал назад и понял, что выдрал планку, которая идет от заднего колеса и переходит в подкрылок. Случай был страховой, но у меня не было ни малейшего желания везти искореженную деталь с собой в Москву. Благо, нашлись знакомые, которые все починили. С тех пор проявляю осторожность при «штурме» препятствий.

Несколько удивил тот факт, что в Volvo S60 нет запаски и, соответственно, ниши, куда можно было бы ее положить. Вместо этого под полом багажника вы обнаружите герметик с компрессором. Они, конечно, позволят дотянуть до ближайшего сервиса, если произошел небольшой прокол (допустим, в колесо попал гвоздь). Но случись серьезный боковой порез, эвакуатора будет, увы, не избежать.

Многие считают, что обслуживать Volvo дорого. В год на машину трачу около 40 тысяч рублей, но езжу не к официалам. Разве три с небольшим тысячи в месяц за обладание Volvo — это много? Я так не думаю.

Масло меняю не каждые 20 тысяч, как положено по регламенту, а исходя из состояния масла. Это может быть и через 10, и через 15 тысяч километров. Недавно поменял тормозные диски с колодками. Их замена стоила порядка 18 тысяч рублей. Кто-то скажет, недешево, но это же не каждодневные траты.

Еще пару лет

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О покупке нового автомобиля я всерьез еще не задумывался — меня пока все устраивает. Смотрел в интернете новый S60, машина стала реально дорогой — цена стартует от 2 миллионов 700 тысяч. Совсем «пустую» брать, естественно, не хочется, а в более-менее нормальной комплектации наверняка будет стоить около 3 миллионов 200 тысяч рублей. Даже если соберусь сдавать свою по trade-in, оставшаяся сумма для меня внушительная. Думаю, отъезжу еще пару лет, а там уже будет видно.

По десятибалльной шкале я бы поставил S60 твердую «девятку». Все-таки десять баллов — это наивысший показатель, а мне бы не хотелось, чтобы компания Volvo останавливалась в прогрессе!

А если серьезно, хотелось бы добавить какие-то приятные мелочи — например, встроенный навигатор (желательно наш, российский) с возможностью отображать пробки в реальном времени. Слышал, что Яндекс уже предоставляет такой сервис для некоторых марок, но Volvo в списке пока не видел.

В целом S60 — очень достойная машина. Если в ней даже чего-то нет, это не значит, что нужно сразу «минусовать». В автомобиле главное что? — чтобы он резво двигался, красиво смотрелся и редко ломался. Этим критериям мой Volvo S60 отвечает. Остальное — детали.

Фото: Volvo и из архива Вячеслава Маслова