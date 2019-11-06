Проколоть колесо — это быстро и просто. Отремонтировать тоже! «За рулем» рассказывает, как это сделать самостоятельно.

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«Проколоть покрышку досадно: повреждение небольшое, а ехать уже нельзя, сначала нужно как-то добраться до ближайшего шиномонтажа», — рассуждают в такой ситуации многие. На самом деле можно обойтись без помощи мастерской. Если пострадало переднее колесо, его даже снимать не надо. Заднее все‐таки придется, но это будет самым сложным этапом в процессе починки.

Чтобы отремонтировать колесо, понадобится мыльный раствор во флаконе с пульверизатором (состав из шампуня и незамерзающей жидкости, которому не страшны холода, лучше приготовить заранее и возить с собой). Также будут нужны: напильник для прочистки места прокола, жгут, оправка для его установки и ножницы.

На снятом колесе

Работы для начала проводим на снятом колесе. Не спеша прокатываем колесо и наносим на него мыльный раствор, чтобы найти повреждение. Появление пузырьков в том месте, где идет интенсивное выделение воздуха, — явный признак прокола. Обнаружив его, берем напильник и прочищаем отверстие в покрышке. Плавно вставляем его туда и закручиваем по часовой стрелке. Мы слегка расширяем отверстие, чтобы было легче вставить жгут, так как его диаметр больше диаметра прокола.

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Мы завернули напильник практически до середины, а затем еще сантиметра на два. Теперь выкручиваем напильник и убираем. Берем упаковку со жгутами. Они обычно продаются по 4 штуки. Длина каждого около 200 мм. Нам потребуется половина одного жгута. Отрезаем. Удаляем защитную прозрачную пленку и бумажную подложку, на которой держится жгут. Переживать, что он порвется, не стоит. Жгут со специальной пропиткой, поэтому клеем пользоваться необязательно.

Берем оправку для установки жгута и продеваем его в соответствующую прорезь так, чтобы жгут оказался посередине. Вставляем оправку в место повреждения примерно до середины. Концы жгута остаются видны. Придерживая их, аккуратно выдергиваем оправку из колеса. Отрезаем излишки жгута, оставив хвостики длиной 5–7 мм. На этом ремонт колеса закончен. Нужно подождать минут 10, после чего можно ставить колесо на место, накачивать его и ехать дальше.

Не снимая колеса

Если прокол на переднем колесе, то работу можно выполнить не снимая его. Правда, придется приподнять в этом месте машину на домкрате, предварительно переведя рычаг коробки передач в нейтральный режим. Сделав это, выворачиваем передние колеса в сторону до упора.

И проделываем ту же работу: вращая колесо, наносим на него мыльный раствор. При обнаружении прокола прочищаем место повреждения напильником, вставляем туда оправку со жгутом нужного размера и вытаскиваем ее, после чего подрезаем концы жгута. Через 5–10 минут опускаем машину, убираем домкрат и накачиваем колесо. Проблема решена.

Устранить прокол колеса самостоятельно, не прибегая к помощи специальной мастерской, реально. Главное — учесть особенности покрышки и правильно оценить степень ее повреждения.

Как самостоятельно разбортировать колесо, смотрите (и читайте) тут.

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