Всякое движение автомобиля можно разбить на простые составляющие: разгон и торможение, поворот и езда по прямой. И по каждой составляющей каждую минуту нам принимать решение. В этой задачке все элементы есть, но есть ли главный — холодная голова водителя?

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Перед нами четырехполосное загородное шоссе. Вы едете с разрешенной скоростью 90 км/ч в левом ряду. Плотный поток в правом ряду движется медленнее примерно на 10 км/ч. Дорога плавно уходит влево, и вдруг вы обнаруживаете, что впереди, метрах в 100, на вашей полосе стоит машина, водитель которой намеревается повернуть налево. В правом ряду перед вами идет автопоезд, а за ним в непосредственной близости несколько легковушек.

На встречном направлении оживленно, рассчитывать на то, что остановившийся автомобиль вот-вот повернет и освободит вам путь, не приходится. Возникает дилемма: то ли опередить автопоезд, то ли дождаться, когда можно будет вклиниться в правый ряд. Как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за один из вариантов решений, который вы выберете, основываясь на своем водительском опыте, а возможные ситуации мы рассмотрим на следующей странице.