Как сделать так, чтобы снег с подошвы не попадал в щель между ковриком и напольной педалью газа? Есть оригинальное решение.

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Приобрел Kia Sorento, у которого педаль газа напольная. Через несколько дней эксплуатации заметил, что в щель между резиновым ковриком и педалью на ворсовое покрытие летят песок и камешки с обуви, а зимой еще и будет попадать снег.

Чтобы устранить «негерметичность», вырезал полоску грубого дерматина по педали, загнул сверху на 40 мм, сбоку скрепил канцелярским степлером (можно прострочить на машинке) и надел на педаль так, чтобы закрыть щель между ней и резиновым ковриком. Снег и мусор с педали попадают сразу на резиновый ковер, а под ним — сухо и чисто.

В. Климов, Челябинск

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Фото: В. Климов