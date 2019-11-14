Зима на пороге: вот две полезные штуки, которые всегда выручат

Эти нехитрые приспособления должны быть в багажнике даже крутого внедорожника. Не говоря уже о легковушках и кроссоверах.

Сэнд-траки Антибукс

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Соломкой, которую можно подстелить в трудной ситуации, послужат так называемые сэнд-траки. Металлические мостки длиной до полутора и более метров активно используют джиперы. Но на кроссоверах и тем более на легковых автомобилях на серьезное бездорожье не лезут, поэтому вполне достаточно возить в багажнике что-то попроще и покомпактнее.

Один из вариантов — складные траки (такие можно приобрести, например, в интернет-магазине «За рулем» за 1380 рублей). Под каждое ведущее колесо стелем дорожку из трех элементов длиной 670 мм — этого достаточно для спасительного толчка.

Сэнд-траки Антибукс

При необходимости можно скомпоновать элементы в один длинный трап. Сделаны траки из добротного пластика, который не деформируется под палящим солнцем, не трескается на морозе. И руки к нему не примерзают. Выскочивший из-под ведущего колеса трап сложится и не повредит порог автомобиля. Для надежной фиксации пригодятся входящие в комплект саморезы: если закрепить ими траки, удастся тронуться даже на обледенелом грунте.

Браслеты противоскольжения

Впереди — несколько десятков метров бездорожья или скользкий подъем. Сцепных свойств обычных дорожных шин не хватает, чтобы преодолеть сложный участок. Выручат браслеты противоскольжения на ведущие колёса автомобиля.

Браслеты противоскольжения

Набор из восьми браслетов обойдется в 2990 рублей для легковой машины и в 4095 рублей для кроссовера (цéны в интернет-магазине «За рулем»). Преимущество браслетов перед полностью металлическими цепями противоскольжения в том, что они гораздо проще в пользовании. Мы установили на кроссовер восемь браслетов из комплекта менее чем за полчаса. И чуть дольше возились с легковой машиной из-за того, что у нее более тесные колесные ниши.

Домкратить автомобиль не нужно. Текстильная лента не царапает диск, а концы цепи, заходя на боковины шины, повышают проходимость в колее. Не следует исполь­зовать браслеты на стальных дисках, чьи острые кромки порежут ленту, а также на легко­сплавных с узкими окнами. И обязательно проверяйте, не задевает ли ремень браслета за суппорт.