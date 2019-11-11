УАЗ Патриот и его автомат: отвечаем на ваши вопросы — журнал За рулем

УАЗ Патриот и его автомат: отвечаем на ваши вопросы

Как «поженили» джиэмовский 6-ступенчатый агрегат Punch 6L50 с российским мотором, рассказывает эксперт «За рулем».

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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УАЗ Патриот с АКП: большой тест-драйв

— Рассказывая про «Патриота с автоматом», вы отметили, что новые опоры двигателя и отсутствие жесткой связи селектора с коробкой передач позволили снизить уровень вибраций от силового агрегата. А как же теперь осуществляется управление коробкой?

— Автомат 6L50 уже давно устанавливается и на другие машины, принцип его действия не нов. Привод у автомата традиционный: от селектора тянется трос. Разумеется, через него никакие вибрации от коробки не передаются. И вибронагруженность у гидромеханической коробки меньше, чем у механики. К тому же автомат лучше сглаживает вибрации от работающего двигателя.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru.

И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о УАЗ Patriot (264)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Случилось как-то давно поводить старый Патриот. Тот еще экстрим, когда на обгоне по встречке колеса поворачивают как-то не совсем согласно рулю)) Или когда мотор глохнет в самый неподходящий момент. В новинке 2019 эти и другие косяки поправили, но покупать рискнул только после личного тест-драйва...

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