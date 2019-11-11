УАЗ Патриот и его автомат: отвечаем на ваши вопросы

Как «поженили» джиэмовский 6-ступенчатый агрегат Punch 6L50 с российским мотором, рассказывает эксперт «За рулем».

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— Рассказывая про «Патриота с автоматом», вы отметили, что новые опоры двигателя и отсутствие жесткой связи селектора с коробкой передач позволили снизить уровень вибраций от силового агрегата. А как же теперь осуществляется управление коробкой?

— Автомат 6L50 уже давно устанавливается и на другие машины, принцип его действия не нов. Привод у автомата традиционный: от селектора тянется трос. Разумеется, через него никакие вибрации от коробки не передаются. И вибронагруженность у гидромеханической коробки меньше, чем у механики. К тому же автомат лучше сглаживает вибрации от работающего двигателя.

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