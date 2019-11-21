Колодки еще не стерлись, но их пора менять — как так?! Если безопасность для вас не пустой звук, тогда вы прислушаетесь к нашим советам. Рядом на дороге гонщик. А мне как поступить? Водитель не несет ответственности за поведение соседей по потоку. Даже если кто-то из них ведет себя неадекватно. А может, прищучить лихача? Стук в подвеске: ищем неисправность (инструкция) У некоторых автомобилей рулевые наконечники можно смело приравнять к расходникам, ведь менять их порой приходится очень часто — некоторые не выхаживают и 10 000 км. Регулярно платить за диагностику подвески тоже накладно. Но можно быстро и просто проверить состояние наконечников и шаровых опор не прибегая к услугам СТО.