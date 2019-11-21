Колодки еще не стерлись, но их пора менять — как так?! — журнал За рулем

Колодки еще не стерлись, но их пора менять — как так?!

Если безопасность для вас не пустой звук, тогда вы прислушаетесь к нашим советам.

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Причин для незапланированный замены тормозных колодок может быть несколько:

  1. Колодки оказались низкого качества: дерут диск, скрипят при торможении. Конечно, нужно постараться отсечь никчемные колодки еще на стадии покупки, но если не повезло, то лучше заменить только колодки, чем вскоре поменять тормозные диски, а то и разбитый передок автомобиля.
  2. Толщина колодок приемлема, они еще не выработали своего ресурса. Но что, если предстоит ремонт подвески? Например, замена ступичного подшипника. При этом тормозной механизм придется демонтировать. Целесообразно поменять заодно и тормозные колодки, чтобы не возвращаться к ремонту в ближайшее время, а то создастся впечатление, что ремонт своей машины стал для вас основным занятием.
  3. Износились тормозные диски? Ездить с такими нельзя. Тонкие диски могут треснуть, расколоться. При этом есть риск выпадения колодок из направляющих. Иными словами — пора менять. А колодки еще вроде бы ничего. Лучше поменять и диски, и колодки. Ведь колодки приработались под старую, чаще вогнутую поверхность диска и будут плохо прилегать к новому, абсолютно ровному диску.


Фото: depositphotos.com

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