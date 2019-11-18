Автомобильные масла европейского уровня теперь доступны для покупки на российском рынке.

В апреле 2019 года компания Wolf Oil Corporation S.A и компания «Тосол-Синтез» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого «Тосол-Синтез» обладает эксклюзивными правами на продажу масел под брендом CHAMPION на территории России. Автомобильное масло Champion выпускается в Бельгии компанией Wolf Corporation, которая работает на европейском рынке уже более 60 лет и специализируется исключительно на смазочных материалах.

Champion. Бренд надежной компании

Компания Wolf Oil Corporation является одной из лидирующих независимых компаний — производителей смазочных материалов в Европе, с производственными мощностями в более чем 150 000 тонн. Продукция самого высокого качества представлена в 100 странах мира. Сотрудники компании постоянно работают над совершенствованием продукции, повышением её качества, экологических стандартов смазочных жидкостей, которые далеко опережают нормы, действующие в данное время.

Wolf Oil Corporation располагает собственной лабораторией и сертификацией ISO 9001:2008, что гарантирует высочайшее качество на каждом этапе производственного процесса.

Champion применяет новейшие технологии и предлагает продукцию, отвечающую высочайшим стандартам качества и обладающую официальными допусками автопроизводителей.

Почему именно Champion? Технологическая платформа Adaptive Shield

Масла Champion — это лучшие смазочные материалы для всех областей применения, где производительность зависит от внутренней мощности. По мере уменьшения габаритов двигателей и стабильного увеличения производимой мощности смазочные материалы подвергаются все большим нагрузкам, экстремальному давлению и давлению сдвига. Для долгосрочной устойчивости ко все более сложным условиям Champion разработал новую технологическую платформу защиты компонентов двигателя от агрессивного воздействия.

Технология Adaptive Shield от Champion представляет собой комбинацию присадок, которые защищают компоненты двигателя как от внутреннего, так и от внешнего воздействия. За счет наличия различных присадок, образующих отдельные слои, эта технология формирует надежное покрытие, защищающее от экстремального давления, температур и давления сдвига, которым подвергаются самые разные двигатели. Эта уникальная технология является адаптивной, поскольку она изменяет свойства этого защитного покрытия в зависимости от условий, с которыми сталкивается двигатель.

Масла Champion с технологией Adaptive Shield обеспечивают множество преимуществ для самых разных двигателей: как более старых линеек, так и последнего поколения компактных моделей.

Основные преимущества масел Champion

Пиковая производительность двигателя

Несколько слоев различных присадок в составе смазочных материалов Champion незамедлительно образует защитное покрытие вокруг компонентов двигателя. Эта постоянная надежная масляная пленка позволяет добиться максимальной мощности двигателя даже в самых сложных и экстремальных условиях.

Максимальная защита

Защитные компоненты в составе смазочных материалов Champion активно захватывают мельчайшие частицы пыли и углерода, надежно запечатывая их между микроскопическими пластинами молекул масла. Это ограничивает абразивный износ компонентов двигателя, обеспечивая постоянную оптимальную производительность двигателя. Специальные присадки, повышающие качество, гарантируют чистоту, долговечность и эффективность масла, тем самым продлевая срок службы компонентов двигателя.

Увеличенные интервалы замены масла

Более надежная технология присадок, используемая в наших синтетических смазочных материалах, гарантирует прочность масляной пленки на протяжении всего срока службы масла. В результате моторное масло сохраняет свои свойства значительно дольше. С нашими маслами интервалы замены масла станут больше, а это означает меньше простоев и более низкую общую стоимость владения.

Защита в сложных внешних условиях

Технология Adaptive Shield позволяет смазочным материалам Champion изменять свойства защитного покрытия, приспосабливаясь даже к самым сложным обстоятельствам и внешним условиям, что гарантирует надежную защиту двигателя в абсолютно любой ситуации. Масла легко справляются с пылью, песком и высокими температурами внутри двигателя, гарантируя прочность масляной пленки на протяжении всего срока службы масла. В то же время другие слои присадок обеспечивают превосходную текучесть и перекачиваемость при низких температурах.

Экономия топлива

Сегодня как никогда раньше качество смазочного материала зависит от наличия в его составе базового масла низкой вязкости и антифрикционных присадок, которые помогают максимально эффективно использовать энергию, поддерживая при этом стабильную вязкость для снижения трения в двигателе. С технологией Adaptive Shield смазочные материалы Champion образуют надежную масляную пленку и гарантируют улучшенные характеристики трения, тем самым обеспечивая дополнительную экономию топлива даже в самых экстремальных условиях.

Сегодня в ассортименте автомобильных масел Champion есть весь спектр смазочных материалов, необходимых для полноценного обслуживания и эксплуатации всевозможной авто- и мототехники: моторный масля для легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, масла для механических и автоматических трансмиссий, гидравлические жидкости и масла для двухтактных двигателей.

Широкий ассортимент продукции

Ассортимент продукции представлен в 6 основных продуктовых категориях.

На официальном сайте CHAMPION и в мобильном приложении CHAMPIONLUBES представлен удобный инструмент подбора масла для автомобиля.

Приглядитесь поближе к нашей упаковке! Какую информацию можно найти на фронтальной этикетке и на обороте канистры?

CHAMPION — бренд для тех, кто бросает постоянные вызовы самому себе и преодолевает все трудности на пути. Автомобиль — это надежный партнер, на которого можно положиться в любой ситуации. С маслом CHAMPION можно быть полностью уверенным в бесперебойной работе двигателя.