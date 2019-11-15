На перекрестке ведь нет разделительной: значит, обгоняем?

Все знают, что обгонять через сплошную разделительную линию разметки нельзя. Но ведь на перекрестке нет ни разделительных, ни встречной полосы.

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Каждый водитель знает, что обгон является одним из самых опасных маневров. Если допустить оплошность, можно попасть в весьма неприятную ситуацию. Даже если удастся избежать аварии, вполне вероятна встреча с инспектором ДПС. А ведь одно из наказаний за такое нарушение — лишение права управления.

Рассмотрим такую ситуацию. Вы едете по дороге достаточно быстро, но в рамках Правил. Выехав на перекресток, видите, как перед вами еле тащится легковушка. Вопрос — можно ли ее обогнать по указанной траектории?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.