Рядом на дороге гонщик. А мне как поступить?

Водитель не несет ответственности за поведение соседей по потоку. Даже если кто-то из них ведет себя неадекватно. А может, прищучить лихача?

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Итак, представьте: широкая загородная дорога — по три ряда движения в каждую сторону. С максимальной разрешенной скоростью вы едете в крайнем левом ряду. Машин на дороге немного. Вы собираетесь опередить автобус и затем принять правее. В правое зеркало заднего вида замечаете лихача на желтой легковушке, который движется быстрее потока и шныряет из ряда в ряд, не включая поворотников.

И вот «гонщик» прицеливается проскочить между вами и автобусом. Как вы поступите, оказавшись в такой ситуации?

Предлагаем проголосовать за один из вариантов, который вы выберете, основываясь на собственном водительском опыте, а все возможные ситуации мы рассмотрим на следующей странице.