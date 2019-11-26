Принц-лягушка: такой Шкоды вы не видели!

Если отстегнуть заднюю стенку кабины и разложить спрятанный за ней «диван», утилитарный пикап Felicia Fun трансформируется в легкомысленное, богемное ландо. Именно так некогда называли кузовá с открывающейся задней частью крыши. Наверное, ради ребяческого ощущения, которое дарит эта Skoda, — сравнимого с тем, что испытывал в детстве, разбирая-собирая игрушечную машинку из ярких элементов немудреного конструктора, — и делают подобные автомобили. Они с рождения обречены быть раритетами, и потому особенно интересны.

Princezna a žabák

Забавная лягушка, изображенная на стойках кýзова и сиденьях, смотрится еще более вызывающе, чем ярко-желтые элементы в салоне. Надо обладать некой смелостью, чтобы сравнить свой же автомобиль с лягушкой. Тем паче что по-чешски она — «жаба» (žabá). А сей автомобиль ведь еще и «жабак» (žabák) — то есть представитель мужского пола! Ну а слово princezna переводить не требуется.

Не забыли нашу сказку про лягушку, которая обернулась царевной? В сборнике братьев Гримм, а от них и в чешском фольклоре всё наоборот: принцесса — девушка. А лягушка — мужского пола (то есть как раз «жабак»), вот он-то и превращается в прекрасного принца. Именно этот принцип и взяли за основу в середине 1990‑х ­создатели забавного пикапа Skoda Felicia Fun.

Сказка про лягушку, превращающуюся в прекрасного принца, в знаменитом сборнике братьев Гримм — первая. В различных вариантах сказка существует в фольклоре многих стран — от Шотландии до Кореи. В русской версии сказки лягушка — женского пола и превращается, соответственно, в царевну.

Фирменная эмблема трансформера Skoda Felicia Fun — симпатичный «жабак», лягушка муж­ского пола.

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История появления этой версии хорошо знакомой в нашей стране Фелиции вполне вписывается в бурное время начала 1990‑х. Варшавский блок и социалистический лагерь уже перестали существовать, а стрáны, в них входившие, старались как можно быстрее интегрироваться в иной, западный мир.

Завод Skoda уже стал собственностью концерна Volkswagen, руководство которого вознамерилось вывести чешскую марку на совершенно новый уровень. Однако действовали немцы, как водится, расчетливо и не торопясь. На конвейере еще стояла последняя социалистическая и первая в истории марки переднеприводная модель Skoda Favorit, дебютировавшая в 1987 году. В нее лишь постепенно вносили усовершенствования. Но в 1993‑м на автосалоне во Франкфурте показали яркий пляжный пикап с увеличенным дорожным просветом и гипертрофированными дугами безопасности. Разумеется, в кузове такой машины предполагалась не картошка и не цемент, а велосипед, скутер или доска для сёрфинга.

Эта машина сначала была всего лишь выставочным шоу-стоппером.

Машина была всего лишь выставочным шоу-стоппером. У таких задерживаются, рассматривают, улыбаются и, отойдя, тут же их забывают. Никто и не предполагал, что нечто подобное встанет на конвейер. Встало! Правда, лишь в 1996 году и на базе уже модели Felicia, которую начали выпускать с 1994 года.

Принцип принца

Под капотом — немудреный 75‑сильный двигатель объемом 1,6 литра.

Помните, какой у вас два­дцать лет назад был компьютер? А телефон? Вот и Felicia ни динамикой, ни комфортом сегодня не впечатляет, а ведь в конце 1990‑х об этой машине — очень сильном конкуренте Самары ВАЗ‑21093 — у нас мечтали многие. По нынешним меркам салон, конечно, простенький. Но яркие, словно настойчивые утренние солнечные лучи, пробивающиеся даже через самые плотные тучи, желтые детали салона требовательно напоминают: это не просто Felicia, это замаскированный под лягушку принц.

Легкая машина с 75‑сильным мотором объемом 1,6 литра (по нынешним временам — уже забавное соотношение) набирает скорость не слишком стремительно. А хочется хочется ехать задиристо!

Надо смелее крутить моторчик, смиряясь с его рыком. Впрочем, рык этот не так уж раздражает, - а рулится коротенький пикап очень неплохо.

В таком варианте автомобиль — пикап. Но возить в нем что-нибудь грязное и прозаическое как-то не хочется.

К неординарным возможностям трансформации прилагается подробная инструкция.

Над раскладным задним «диваном» нет крыши. Такой кузов принято называть ландо.

Но ездить на нем не более интересно, чем… играть. Почти детский азарт вызывает процесс превращения лягушки в принца — и обратно. Пластиковый колпак над кузовом не был предусмотрен, такие надстройки стали делать позднее сторонние фирмы. Чтобы снять колпак, нужно отвернуть несколько винтов и гаек-барашков — и пригласить помощника: одному не справиться.

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Проникаю в кузов и после нехитрых манипуляций убираю заднюю стенку кабины, раскладываю «диванчик» и превращаю Фелицию в пятиместное ландо. Задние пассажиры оказываются на свежем воздухе, как в кабриолете. Но ведь эта машина и придумана для тех, кто предпочитает кондиционеру ветер в лицо.

Нынче всю эту механику оснастили бы электроприводами. Машина поправилась бы на центнер и стала бы заметно дороже. Но в самостоятельном раскладывании-складывании всей этой «музыки» есть свой плюс. Ведь эта машина — для молодых, сильных и энергичных. А кто нынче не хочет соответствовать этому образу? Ну хоть в чем-то.

Опционный пластиковый «колпак» превращает пикап в пятиместный универсал, поскольку отодвинутая задняя стенка и разложенный «диван» высокой надстройке не помеха.

Редкий вид

Все заводские Фелиции Fun желтые, причем не только снаружи: этот цвет присутствует и в отделке салона.

Этот колер делает приборы еще и очень заметными.

Конечно, никто не рассчитывал на массовый спрос. Этот автомобиль, олицетворяющий новую жизнь и новые амбиции марки, задумали всего лишь как продукт, который должен был привлечь к ней дополнительное внимание. Версию Felicia Fun предназначали в основном для экспорта, в первую очередь в страны Южной Европы. При этом, кстати, чуть ли не четверть из почти четырех тысяч выпущенных автомобилей нашли покупателей совсем не на жарком юге, а в Великобритании. Британцы ведь знают толк во всякой автомобильной экзотике. Именно с одной из «британских» машин я и познакомился в Брно; их привозят в Чехию поклонники марки — пикапы уже числятся коллекционными.

Два с лишним десятилетия, прошедшие с момента рождения этого пикапа, сильно и причудливо изменили мир, в том числе автомобильный. По меркам сегодняшнего дня у лягушонка-принца невелика мощность, невысока скорость, не впечатляет комфорт, а дизайн немодный. Но главное осталось и даже стало заметнее — самобытный и яркий характер. Такие машины с годами будут лишь желаннее и дороже. Кстати, ведь и старые сказки сегодня читают. По крайней мере, я хотел бы так думать.

Разгоном машина не поражает. Но в ней это не главное.

То ли буйвол, то ли бык, то ли тур

Мода на автомобили-трансформеры корнями уходит в 1920‑е годы, когда для одного шасси предлагали разные кузовá, и вновь распространилась в начале 2000‑х — уже после дебюта чешского пикапа. Именно тогда появилось несколько подобных (в том числе серийных) моделей. Правда, не слишком успешных.

Citroen C3 Pluriel, 2003–2010 гг. Купе после несложных манипуляций превращается в кабриолет или небольшой пикап.

Chevrolet SSR, 2003–2006 гг. Родстер с жесткой крышей с электроприводом и огромным багажником можно считать и очень быстрым пикапом.

АПАЛ‑2154 Сталкер на вазовских узлах представили в 2003 году. Доступ в багажник ­открывает поднима­ющаяся вместе с боковинами задняя часть крыши. ­Демонтировав этот ­«колпак», автомобиль можно превратить в ландо — даже с мягким верхом. Серийное производство, правда, не начали.



Чешская забава

Модификацию Skoda Felicia по имени Fun выпускали с 1996 года. Трансформируемые пикапы оснащали, в основном, бензиновым двигателем 1.6 мощностью 75 л.с. На часть машин ставили дизель 1.9 (64 л.с.) либо слабенький 1,3‑литровый 69‑сильный мотор. Все двигатели работали с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Заводские автомобили были только желтыми. Иные цвета — результат работы тюнинговых фирм или частных владельцев. До 2000 года изготовили 3992 экземпляра.

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В компактных автомобилях всегда не хватает места. Багаж можно разместить в закрытый герметичный автобокс. Широкий ассортимент автобоксов представлен в магазине «За рулем», расположенном на 91-м км МКАДа. Кстати, там же можно взять автобокс в прокат.

Фото: Сергей Шерстенников