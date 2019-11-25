Как мы рулили Лексусом через интернет

Попробовать новые шины Continental IceContact 3 в деле нас пригласили на Дмитровский автополигон. «Агрегатоносителем» выступил гибридный кроссовер Lexus NX 300h. Но главной его фишкой оказались не новые шины, а… дистанционное управление.

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Разбить Lexus — удовольствие сомнительное. Тот же NX 300h AWD стоит больше трех миллионов. И еще бог знает сколько — дополнительное оборудование, которым его нафаршировали. Я знаю, что на водительском месте сидит пилот, который в экстренном случае перехватит управление. И трасса широкая и огороженная, и скорость невелика — до 60 км/ч. А все равно пальцы на клавиатуре подрагивают от адреналина.

Пять минут назад я прокатился на машине с дистанционным (удаленным) управлением — на пассажирском месте. На водительском сидел тот самый пилот Иван, который должен спасать автомобиль, если что-то пойдет не так. Чтобы занять время до старта, мы поговорили о перспективах гибридных и автопилотируемых автомобилей, потом рация голосом главного инструктора сказала «Готовы? Берем управление!», руль нашей машины несколько раз дернулся из стороны в сторону (руки Ивана лежали на коленях), и Lexus резковато, как и положено машине на дистанционном управлении, и бесшумно (гибрид же) стартовал.

Наш Lexus NX 300h AWD «обут» в новые шины Continental IceContact 3 с революционными шипами Conti FlexStud.

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Первое, что должен сделать оператор (водителем не назовешь) — пройти «змейку» в обозначенном коридоре. Сидя за рулем, с этим легко справится любой. Находясь за экраном компьютера, который стоит в нескольких десятках метров — только тот, кто частенько играет в автомобильные симуляторы. Девушка, управлявшая в тот момент нашей машиной, явно не геймер: Lexus пошел в ограждение, Иван взялся за руль и нажал на педаль тормоза. Ему пришлось вмешиваться на той же «змейке» и когда «за рулем» оказался я. И дело не только в том, что я последний раз играл в Need For Speed лет 20 назад. Автомобиль реагирует на команды с небольшими задержками. Кроме того, телевизионщики запустили в этот момент коптер, создающий помехи и мешающий управлению.

Важно и то, что этот процесс мало похож на обычное вождение. Обзор ограничен нижним углом правой стойки ветрового стекла. Ты не ощущаешь машину физически, не слышишь ее. И все это накладывается на многолетние привычки: пристегиваться ремнем безопасности, нажимать на педали акселератора и тормоза ногами, а не средним пальцем, рулить руками, а не указательным и мизинцем, и постоянно контролировать происходящее вокруг машины…

Интересно, как со всем этим справлялись те три десятка отважных людей, которые, зарегистрировавшись на сайте Continental, получили возможность управлять этим Лексусом из любой точки света? И управляли. Наверное, каждый по-своему. На адреналин точно играл у всех участвовавших в аттракционе. Иван утверждает, что нештатных ситуаций не было.

Тот самый автомобиль с удаленным управлением (из прозрачного шатра в виде полусферы).

Я настойчиво задавал вопрос о практическом применении технологии удаленного управления и представителям Continental, и разработчикам инженерии и программного обеспечения. Шинники говорят об использовании дистанционного управления для тестирования шин. Удаленное управление позволит снизить физическую нагрузку на людей и уменьшить влияние человеческого фактора на результаты тестов. И все, как один, твердят о грядущей эпохе автономных автомобилей. Кстати, концерн Continental лидирует в создании технологий для автономного движения. В переходный же период могут понадобиться и технологии удаленного управления, и операторские навыки для пилотирования таких машин.

Задача оператора — провести автомобиль по размеченной кольцевой трассе: сделать «змейку», левый поворот, разогнаться, оттормозиться на искусственном льду, снова разогнаться, пройти еще два поворота и финишировать. В игре это было бы просто. В жизни, с реальным автомобилем и живыми людьми внутри, — намного сложнее.

Так что — не могу поверить в то, что пишу это — играйте в гоночные симуляторы, может пригодиться!

Хард и софт

Система дистанционного управления состоит из модулей управления и прямой трансляции видеоизображения с водительского места, а также блока спутникового позиционирования для надежного определения местонахождения на треке. Управлять автомобилем можно и с помощью специального пульта на дистанции до 200 метров.

Модель Lexus NX300h выбрана из-за премиальности (премиальным шинам — премиальный автомобиль) и технической подготовленности к проекту (здесь есть электроусилитель, электронно-управляемая дроссельная заслонка, динамический круиз-контроль, контроль полосы и прочие электронные ассистенты). Техническая реализация проекта заняла всего пару месяцев. Разработчики (российская компания) использовали свой опыт в создании складских роботов.

Фото: Илья Пименов и Continental