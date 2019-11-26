«Терпеть не могу женщин за рулем»: честный рассказ водителя троллейбуса

Алена Царева из Петербурга способна перевернуть мировоззрение тех, кто считает девушку за рулем опасной. Судите сами: в будни эта хрупкая блондинка легко управляется с многотонным троллейбусом, а по выходным водит 16-местный лимузин. Да еще и кайфует от своей работы. Правда, время от времени, как и любой водитель, все же испытывает стресс. Как с ним справиться? Читайте в нашем материале.

Мы поговорили с Аленой и выяснили, почему работа с 6 утра — это круто, как поднять настроение злым пассажирам в час пик и при чем здесь вообще песни группы «Ленинград».

Досье

Имя: Алена Царева

Возраст: 28 лет

Должность: водитель троллейбуса (маршрут № 11), водитель лимузина

Город: Санкт-Петербург

• Стать водителем троллейбуса я решила еще будучи школьницей, — признается Алена. — В 16 лет познакомилась с парнем, который как раз водил троллейбус. Причем троллейбус мне тогда понравился больше, чем парень. Вернувшись после встречи домой, я с порога заявила маме: «Хочу водить троллейбус!». Помню, она отнеслась к моим словам снисходительно, мол, это у меня пройдет. Как видите, мама ошиблась.

• Никогда не любила рано вставать, но теперь приходится. От природы я всегда была человеком, которого вечером не уложить, а утром — не поднять. Но рабочая смена водителя троллейбуса начинается в 5–6 утра, так что мне, увы, пришлось полностью пересмотреть распорядок дня. Поначалу это тяжело. Бывало, даже засыпала во время обеда прямо в кабине, на руле, вместо того чтобы поесть. Со временем я привыкла, и теперь мне нравится каждое утро наблюдать, как просыпается Питер. Наверное, это тоже некий стимул вставать на работу. Огромный плюс еще в том, что я рано освобождаюсь — в два или в три часа. После этого весь день в моем распоряжении. И никаких тебе пробок по дороге на работу или обратно.

• В моей профессии без юмора никуда. Часто в троллейбусе едут люди, которые были кем-то или чем-то обижены и теперь хотят выплеснуть свой негатив на окружающих. Чтобы разрядить обстановку, я могу пошутить. Например, меня спрашивают: «Я до метро доеду?», на что отвечаю: «А я откуда знаю?» (следом, конечно, же, объясняю нормально). Эффект моментальный — у окружающих поднимается настроение и люди начинают улыбаться. Возможно, кто-то скажет, что это неправильно, что мой юмор слишком жесткий и вообще водитель троллейбуса должен вести себя серьезно. На практике еще не было случая, чтобы кого-то мои шутки задели или разозлили. К тому же юмор помогает отвлечься от рабочей рутины.

• Я пробовала бросить троллейбус, но у меня не вышло. Друзья и родные много раз советовали мне отдохнуть от троллейбуса. В один момент я даже поддалась на уговоры и перешла на «кабинетную должность» — сначала работала ревизором по безопасности движения, потом заместителем начальника отдела эксплуатации. Но это все оказалось не по мне. Перебирать бумаги в офисе для меня занятие слишком уж скучное. Так что вернулась обратно в водители. Признаться, не все близкие поняли мое решение.

• В свободное время я вожу лимузин. Эта история началась уже тогда, когда я работала водителем троллейбуса. Еду в один прекрасный день по своему обычному маршруту и вижу, как рядом на светофоре остановился лимузин. Внутри играет музыка, пассажиры хохочут, радуются жизни. Я подумала: «Как же классно! Не то что у меня — все злые, хмурые, просят выпустить до остановки, жалуются, что опаздывают». Одним словом, мне отчетливо запомнилась абсолютно противоположная, праздничная атмосфера в лимузине. Еще и машина такая необычная, длинная… После этого случая я решила получить права категории D. Сегодня вождения лимузина для меня — любимое хобби, которое к тому же приносит хороший дополнительный доход. Строгого графика, как на основной работе, у меня нет. Выдалось свободное время — пришла и с удовольствием отъездила. Для меня это как в кино сходить.

• Машину могу починить сама. В пределах разумного, конечно. Например, я в состоянии заменить колесо, потому что у меня есть баллонник и домкрат с запаской. Правда, на лимузине сделать это довольно проблематично из-за его габаритов. Да и со стороны картина, наверное, будет выглядеть забавно… И тем не менее, нет ничего сложного в том, чтобы провести какой-то экстренный ремонт лимузина. По сути, это та же самая легковушка, которую распилили пополам и вставили внутрь еще одну часть. А если случается какая-то крупная поломка, я просто еду в сервис, и там машиной занимается уже специальная обслуживающая бригада.

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• Не помню, чтобы мне когда-либо приходил штраф ГИБДД. Я человек принципиальный, никогда не нарушаю правила. Видимо, и тут сказывается профессия. У нас ведь в должностных инструкциях прописана масса ограничений — взять хотя бы скоростной режим. Допустим, я проехала на скорости 25 км/ч участок, где разрешенная скорость 20 км/ч. Если об этом узнает руководство, меня вызовут на комиссионный разбор нарушения. Обычно эта малоприятная процедура заканчивается замечанием, выговором либо депремированием. Вычесть могут от 10 до 100% от премии, а ведь это где-то ползарплаты! Так что соблюдение правил у водителей входит в привычку. В повседневной жизни то же самое: если стоит знак «40», то я поеду именно 40 км/ч, никак не больше.

• Терпеть не могу девушек за рулем. Это так, хоть я и сама водитель. Поймите правильно: я отдаю отчет, что не все ездят безобразно, но мне на троллейбусе порой приходится видеть такие дорожные пируэты! Причем большую часть выполняют именно женщины. Они почти никогда не уступят троллейбусу, даже если объективно неправы — например, когда припарковались на остановке и ты просишь их немного проехать вперед, чтобы высадить пассажиров. Особо отчаянные дамы перестраиваются из крайнего левого ряда в крайний правый прямо перед носом троллейбуса — им же нужно проехать. Видимо, водители не понимают, что у меня в салоне люди и я скорее въеду в лихача, чем буду применять экстренное торможение. Потому что если вдруг пассажир упадет и что-то себе сломает, все претензии будут ко мне. А уж про то, как паркуются многие женщины, я вообще молчу — возникает желание выйти из троллейбуса, сказать: «Дай ключи, я быстрее сама припаркуюсь».

• У меня есть свой секретный способ расслабиться, если все кругом бесит. Надеюсь, кому-нибудь он тоже будет полезен. Итак, когда меня грубо подрезали на дороге, нахамили пассажиры или произошла еще какая неприятность, я начиняю сочинять в голове стишок на определенную тему. Желательно с матом, в стиле группы «Ленинград». Когда прокрутишь его целиком в голове несколько раз, становится забавно, и все проблемы отходят на второй план. Готовыми стихами я потом делюсь с подписчиками в соцсетях.

• Не понимаю людей, которых раздражает их работа. Многие мои коллеги не любят свою работу. Они то и дело жалуются, что делают много, а получают копейки… В общем, старая песня. Я считаю так: денег человеку всегда будет мало. Если ты приходишь с работы и чувствуешь, что все достало, значит, пора что-то менять. Лично меня моя профессия полностью устраивает. Получаю я достаточно, задержек по зарплате не бывает. К тому же должность стабильная и я не боюсь, что завтра наше госпредприятие закроют. Есть, конечно, неприятные моменты в виде строгого соблюдения всех должностных инструкций. Их реально очень много, и ты все время боишься что-то нарушить. Но это просто мелочи по сравнению с тем кайфом, который получаешь, садясь за руль.

• С моей подачи подруга тоже стала водителем троллейбуса. Она сидела дома без дела, поэтому я предложила ей взяться за ум и пойти учиться на водителя. Подруга, можно сказать, пошла по моим стопам: как и я, проработала какое-то время кондуктором, а затем стала водителем троллейбуса. У нее в итоге все сложилось хорошо — за плечами уже 7 лет безаварийного стажа. Недавно я загорелась идеей стать инструктором-водителем троллейбуса и уже прохожу специальную подготовку. Так что скоро буду не только агитировать идти работать к нам, но и обучать молодое поколение навыкам вождения техники.

Фото: из личного архива героя публикации, depositphotos.com