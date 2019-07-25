Материалы по теме
На эксперимент мы отвели четыре дня, взяли время с 17:00 до 18:00 и четыре улицы с разными тарифами на парковку.
За соблюдением правил платной парковки в Москве отвечают сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). Это структура Департамента транспорта Москвы. Контроль осуществляется тремя способами:
1. Пешие инспекторы АМПП — их задача фиксировать номера машин, оставленных на платных парковках, с помощью планшетов. Они производят две фотофиксации с разницей не менее пяти минут (столько дается владельцу авто на оплату парковки. — Прим. «За рулем»). Если парковка не была оплачена, автомобилисту придет штраф 5000 рублей.
2. Автомобили с системой «ПаркРайт» (часто их называют «парконами») — это машина, в которой установлено специальное программное обеспечение. Опознавательными признаками являются зеленая оклейка кузова и надпись «ЦОДД» на капоте. Водитель такого авто ведет его по маршруту, а камера фиксирует номера всех припаркованных машин. Снимки отправляются в отдел обработки данных ЦОДД (еще одно из ответвлений Департамента транспорта Москвы. — Прим. «За рулем»), где проверяется, верно ли система распознала госномер и марку машины. Факт нарушения правил определяется тогда, когда материалы передадут в АМПП.
3. Инспекторы-роллеры АМПП — выполняют те же функции, что и их пешие коллеги. Преимущество в том, что они могут передвигаться по заявленному маршруту гораздо быстрее. Пока это пилотный проект.
Как рассказали нам в ГКУ «АМПП», в настоящий момент в штате организации трудится около 300 инспекторов. «Эти работники ежедневно администрируют платные парковки, передвигаясь по определенным маршрутам, и фиксируют все автомобили, припаркованные на платных местах», — говорят в пресс-службе. Примечательно, что норматива, с помощью которого оценивалась бы эффективность работы инспекторов, не предусмотрено. Так что обязанности мониторить одну и ту же улицу с промежутком ровно в пять минут у сотрудников нет. Главное для них — зафиксировать все автомобили, которые припаркованы на конкретном участке.
День 1. Самый высокий тариф
В Большом Спасоглинищевском переулке
Материалы по теме
в центре Москвы (рядом метро «Китай-город») цены на парковку, мягко говоря, негуманные: с 8:00 до 21:00 — 380 рублей в час
. После девяти вечера оставить машину можно за 200 рублей в час
. Это, кстати говоря, одна из многих улиц, где теперь парковка по воскресеньям тоже платная.
Несмотря на ценник, машин припарковано много. Далеко не все водители играют по правилам: одни закрывают номерные знаки бумажкой, другие и вовсе скручивают их на время парковки. И тот, и другой вариант действует до поры до времени. Во-первых, инспектор АМПП имеет право бумажку сорвать и все равно сфотографировать знаки. Во втором случае предприимчивость может обернуться не только штрафом, но и эвакуацией авто на спецстоянку — такая работа проводится в рамках решения Антитеррористической комиссии Москвы с мая 2017 года.
Казалось бы, раз неподалеку находится метро и трафик в переулке очень плотный, инспекторы АМПП должны курсировать тут регулярно. Но нет: за час мы встретили только одного сотрудника городской службы. Судя по тому, как быстро он передвигался и спешно фотографировал номера припаркованных автомобилей, у него в планах явно были дела посерьезнее. А может быть, он просто не укладывался в график. Ни «парконов», ни других инспекторов АМПП обнаружить не удалось.
Ищем уловки
Материалы по теме
Чтобы парковаться в центре бесплатно, необязательно нарушать правила. У многих жителей есть свои лайфхаки. Например, Павел, переехавший в столицу около трех лет назад из Красноуральска, начал решать проблему с платной стоянкой еще до получения водительских прав: «Я работаю в центре и своей парковки у нас в офисе нет. А парковаться почти за 400 рублей в час для меня, извините, роскошь. Пока учился в автошколе, в свободное время прогуливался по улицам неподалеку от работы и отмечал в навигаторе места бесплатной парковки: дворы, переулки, пятачки, где шлагбаум постоянно открыт. Теперь для меня вопрос, где оставить машину, не возникает».
Коренной москвич Владимир тоже не платит за парковку: оставляет машину только на бесплатных площадках. Для него это дело принципа: «Я не понимаю, почему, купив недешевый автомобиль и исправно выплачивая налоги, я еще должен тратить деньги на то, чтобы его где-то припарковать? — возмущается водитель. — Считаю, что нам под видом платной услуги преподносят то, чем мы, как граждане России, имеем право пользоваться бесплатно. Поэтому я никогда не ставлю машину на платной парковке и пользуюсь только стоянками во дворах, у магазинов и крупных торговых центров».
День 2. Самый низкий тариф
Материалы по теме
Проверяем, как обстоят дела на окраинах столицы. Для наблюдения выбрали улицу Красный Казанец
в двух шагах от станции метро «Выхино». Жителям столицы не надо объяснять, как обстоят дела на этой ветке метро, особенно в часы пик. Тем, кому ни разу не «посчастливилось» побывать на станции «Выхино», советуем для наглядности посмотреть вот этот
и этот
ролики…
Тем не менее особым спросом парковка не пользуется. Цены здесь по меркам Москвы более чем умеренные — 40 рублей в час, но припаркованных машин раз-два и обчелся. За час, отведенный для эксперимента, мы не обнаружили ни намека на присутствие сотрудников АМПП.
По словам местных жителей, инспектор АМПП на улице Красный Казанец в принципе редкий гость. «Я живу здесь два года и за все это время таких людей не встречала ни разу, — признается москвичка Ирина. — Сама на платной стоянке не паркуюсь, отдавать даже 40 рублей в час не вижу смысла. Рядом много дворов… Да, придется несколько минут покрутиться, но найти место можно всегда».
День 3. Садовое кольцо
Пушкарев переулок находится в пределах Садового кольца, ближайшая станция метро «Сухаревская». С 8:00 до 21:00 — 150 рублей в час (первые полчаса стоят 50 рублей). После 21:00 стоимость парковки снижается до 60 рублей в час. Машин припарковано очень много, но большинство автомобилистов оставляют их на короткий срок — минут на 15. «Я всегда оплачиваю парковку, даже если, как сейчас, остановилась просто передать документы одному человеку, — рассказывает жительница Москвы Наталья. — Лучше я заплачу 50, 100 — да хоть 200 рублей, — зато буду уверена, что мне не придет штраф пять тысяч. Тут ведь как в лотерее: сегодня повезло и тебя не сфотографировали, а завтра — здравствуйте, приплыли». По всей видимости, сегодня у Натальи счастливый день — за час в Пушкаревом переулке мы не встретили ни инспектора АМПП, ни «паркона».
День 4. Бульварное кольцо
Когда мы отправлялись на Чистопрудный бульвар — любимое место прогулок москвичей и гостей столицы в центре, — еще оставалась слабая надежда на то, что застанем там сотрудников АМПП. Тарифы на парковку здесь выше среднего (с 8:00 до 21:00 — 200 рублей в час; с 21:00 — 80 рублей в час). Машины на бульваре припаркованы очень плотно: фотографируй — не хочу. По всей видимости, инспекторы АМПП и не хотят. За час «патрулирования» снова не видно ни одного сотрудника. Однако за это время дважды с промежутком в девять минут проехал «паркон».
Рук-то хватит?
За четыре дня на улицах столицы нам удалось встретить:
- Инспекторы ГКУ «АМПП» — 1 человек
- Инспекторы-роллеры ГКУ «АМПП» — 0 человек
- Автомобили с комплексом «Паркрайт» («парконы») — 1 штука.
Материалы по теме
Возможно, нам не повезло и мы каждый раз разминались с инспекторами буквально на пять секунд. Или численность сотрудников АМПП гораздо меньше, чем требуется для такого мегаполиса, как Москва. И, возмо
жно, стоило бы сделать рискованный вывод: инспекторов на всех сейчас уже не хватает, парковка без оплаты — не настолько рискованное дело.
Однако!
В субботу в 23.45 сотрудник «За рулем» запарковался на не самой загруженной улице и не стал оплачивать 15 минут: все равно через четверть часа начиналось воскресенье и бесплатные сутки, да и кто будет почти в полночь фотографировать машины?
Через четыре дня он узнал, что стал беднее на пять тысяч рублей. Черт!
Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», mos.ru