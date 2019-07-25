С новыми тарифами на парковку Москва входит в число самых дорогих городов мира по этому показателю. За час парковки в центре можно выложить до 380 рублей — дорого, но все равно дешевле, чем штраф 5000 рублей, если поймают. Но поймают ли?

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На эксперимент мы отвели четыре дня, взяли время с 17:00 до 18:00 и четыре улицы с разными тарифами на парковку.

За соблюдением правил платной парковки в Москве отвечают сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). Это структура Департамента транспорта Москвы. Контроль осуществляется тремя способами:

1. Пешие инспекторы АМПП — их задача фиксировать номера машин, оставленных на платных парковках, с помощью планшетов. Они производят две фотофиксации с разницей не менее пяти минут (столько дается владельцу авто на оплату парковки. — Прим. «За рулем»). Если парковка не была оплачена, автомобилисту придет штраф 5000 рублей.

2. Автомобили с системой «ПаркРайт» (часто их называют «парконами») — это машина, в которой установлено специальное программное обеспечение. Опознавательными признаками являются зеленая оклейка кузова и надпись «ЦОДД» на капоте. Водитель такого авто ведет его по маршруту, а камера фиксирует номера всех припаркованных машин. Снимки отправляются в отдел обработки данных ЦОДД (еще одно из ответвлений Департамента транспорта Москвы. — Прим. «За рулем»), где проверяется, верно ли система распознала госномер и марку машины. Факт нарушения правил определяется тогда, когда материалы передадут в АМПП.

3. Инспекторы-роллеры АМПП — выполняют те же функции, что и их пешие коллеги. Преимущество в том, что они могут передвигаться по заявленному маршруту гораздо быстрее. Пока это пилотный проект.

Как рассказали нам в ГКУ «АМПП», в настоящий момент в штате организации трудится около 300 инспекторов. «Эти работники ежедневно администрируют платные парковки, передвигаясь по определенным маршрутам, и фиксируют все автомобили, припаркованные на платных местах», — говорят в пресс-службе. Примечательно, что норматива, с помощью которого оценивалась бы эффективность работы инспекторов, не предусмотрено. Так что обязанности мониторить одну и ту же улицу с промежутком ровно в пять минут у сотрудников нет. Главное для них — зафиксировать все автомобили, которые припаркованы на конкретном участке.

День 1. Самый высокий тариф

в центре Москвы (рядом метро «Китай-город») цены на парковку, мягко говоря, негуманные: с 8:00 до 21:00 —. После девяти вечера оставить машину можно за. Это, кстати говоря, одна из многих улиц, где теперь парковка по воскресеньям тоже платная.

Несмотря на ценник, машин припарковано много. Далеко не все водители играют по правилам: одни закрывают номерные знаки бумажкой, другие и вовсе скручивают их на время парковки. И тот, и другой вариант действует до поры до времени. Во-первых, инспектор АМПП имеет право бумажку сорвать и все равно сфотографировать знаки. Во втором случае предприимчивость может обернуться не только штрафом, но и эвакуацией авто на спецстоянку — такая работа проводится в рамках решения Антитеррористической комиссии Москвы с мая 2017 года.

Казалось бы, раз неподалеку находится метро и трафик в переулке очень плотный, инспекторы АМПП должны курсировать тут регулярно. Но нет: за час мы встретили только одного сотрудника городской службы. Судя по тому, как быстро он передвигался и спешно фотографировал номера припаркованных автомобилей, у него в планах явно были дела посерьезнее. А может быть, он просто не укладывался в график. Ни «парконов», ни других инспекторов АМПП обнаружить не удалось.

Ищем уловки

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Чтобы парковаться в центре бесплатно, необязательно нарушать правила. У многих жителей есть свои лайфхаки. Например, Павел, переехавший в столицу около трех лет назад из Красноуральска, начал решать проблему с платной стоянкой еще до получения водительских прав: «Я работаю в центре и своей парковки у нас в офисе нет. А парковаться почти за 400 рублей в час для меня, извините, роскошь. Пока учился в автошколе, в свободное время прогуливался по улицам неподалеку от работы и отмечал в навигаторе места бесплатной парковки: дворы, переулки, пятачки, где шлагбаум постоянно открыт. Теперь для меня вопрос, где оставить машину, не возникает».

Коренной москвич Владимир тоже не платит за парковку: оставляет машину только на бесплатных площадках. Для него это дело принципа: «Я не понимаю, почему, купив недешевый автомобиль и исправно выплачивая налоги, я еще должен тратить деньги на то, чтобы его где-то припарковать? — возмущается водитель. — Считаю, что нам под видом платной услуги преподносят то, чем мы, как граждане России, имеем право пользоваться бесплатно. Поэтому я никогда не ставлю машину на платной парковке и пользуюсь только стоянками во дворах, у магазинов и крупных торговых центров».

День 2. Самый низкий тариф

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Проверяем, как обстоят дела на окраинах столицы. Для наблюдения выбралив двух шагах от станции метро «Выхино». Жителям столицы не надо объяснять, как обстоят дела на этой ветке метро, особенно в часы пик. Тем, кому ни разу не «посчастливилось» побывать на станции «Выхино», советуем для наглядности посмотреть вот этот этот ролики…

Тем не менее особым спросом парковка не пользуется. Цены здесь по меркам Москвы более чем умеренные — 40 рублей в час, но припаркованных машин раз-два и обчелся. За час, отведенный для эксперимента, мы не обнаружили ни намека на присутствие сотрудников АМПП.

По словам местных жителей, инспектор АМПП на улице Красный Казанец в принципе редкий гость. «Я живу здесь два года и за все это время таких людей не встречала ни разу, — признается москвичка Ирина. — Сама на платной стоянке не паркуюсь, отдавать даже 40 рублей в час не вижу смысла. Рядом много дворов… Да, придется несколько минут покрутиться, но найти место можно всегда».

День 3. Садовое кольцо

Пушкарев переулок находится в пределах Садового кольца, ближайшая станция метро «Сухаревская». С 8:00 до 21:00 — 150 рублей в час (первые полчаса стоят 50 рублей). После 21:00 стоимость парковки снижается до 60 рублей в час. Машин припарковано очень много, но большинство автомобилистов оставляют их на короткий срок — минут на 15. «Я всегда оплачиваю парковку, даже если, как сейчас, остановилась просто передать документы одному человеку, — рассказывает жительница Москвы Наталья. — Лучше я заплачу 50, 100 — да хоть 200 рублей, — зато буду уверена, что мне не придет штраф пять тысяч. Тут ведь как в лотерее: сегодня повезло и тебя не сфотографировали, а завтра — здравствуйте, приплыли». По всей видимости, сегодня у Натальи счастливый день — за час в Пушкаревом переулке мы не встретили ни инспектора АМПП, ни «паркона».

День 4. Бульварное кольцо

Когда мы отправлялись на Чистопрудный бульвар — любимое место прогулок москвичей и гостей столицы в центре, — еще оставалась слабая надежда на то, что застанем там сотрудников АМПП. Тарифы на парковку здесь выше среднего (с 8:00 до 21:00 — 200 рублей в час; с 21:00 — 80 рублей в час). Машины на бульваре припаркованы очень плотно: фотографируй — не хочу. По всей видимости, инспекторы АМПП и не хотят. За час «патрулирования» снова не видно ни одного сотрудника. Однако за это время дважды с промежутком в девять минут проехал «паркон».

Рук-то хватит?

За четыре дня на улицах столицы нам удалось встретить:

Инспекторы ГКУ «АМПП» — 1 человек

Инспекторы-роллеры ГКУ «АМПП» — 0 человек

Автомобили с комплексом «Паркрайт» («парконы») — 1 штука.

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И, возмо

стоило бы сделать рискованный вывод: инспекторов на всех сейчас уже не хватает, парковка без оплаты — не настолько рискованное дело.

Возможно, нам не повезло и мы каждый раз разминались с инспекторами буквально на пять секунд. Или численность сотрудников АМПП гораздо меньше, чем требуется для такого мегаполиса, как Москва.жно,

Однако!

В субботу в 23.45 сотрудник «За рулем» запарковался на не самой загруженной улице и не стал оплачивать 15 минут: все равно через четверть часа начиналось воскресенье и бесплатные сутки, да и кто будет почти в полночь фотографировать машины?

Через четыре дня он узнал, что стал беднее на пять тысяч рублей. Черт!

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», mos.ru