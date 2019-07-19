Водителям рассказали об ошибках на платных парковках — журнал За рулем

Водителям рассказали об ошибках на платных парковках

А заодно напомнили, что на штраф за неоплату парковки не распространяется скидка.

Несмотря на то, что платные парковки в Москве появились не вчера, водители до сих пор ошибаются. И речь идет о ситуациях, в которых невнимательность может привести к штрафу.

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Как сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), при оплате парковки автовладельцы часто ошибаются в номерах своих машин и номерах парковочных зон, а также не успевают произвести оплату в течение 5 бесплатных минут. Нередко водители легковых машин оставляют свои автомобили на местах для грузовиков и автобусов.

«Кроме того, обращаем внимание автомобилистов, что штрафы, выписанные за неоплату парковки в Москве, оплачиваются в полном объеме, так как штраф за неоплату парковки установлен статьей 8.14 КоАП Москвы и на него не распространяется положение КоАП РФ о скидке», — напомнили в АМПП.

Некоторые ошибки можно исправить в мобильном приложении «Парковки Москвы» — до конца текущих суток там позволено скорректировать неправильно введенный госномер автомобиля, номер парковочной зоны или продлить истекшую парковку.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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