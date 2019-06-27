Водители элитных машин чаще других не платят за парковку

«Администратор московского парковочного пространства» выяснил, что самыми «бедными» являются владельцы Mercedes-Benz и BMW.

Чтобы не платить за парковку своих автомобилей в центре Москвы, водители часто закрывают или снимают государственные регистрационные знаки. Уловка, надо отметить, действует не всегда. Тем не менее изучение тенденции может помочь понять, владельцы каких марок автомобилей являются самыми малообеспеченными. Настолько, что у них нет денег на оплату стоянки в столице.

Такое исследование провели специалисты «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП). Проанализировав данные, они пришли к выводу, что чаще других избежать оплаты парковки пытаются владельцы премиальных автомобилей, стоимость которых сопоставима с ценой хорошей квартиры в Подмосковье.

«Чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1728 Mercedes- Benz и 1656 BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы АМПП.

Закрывать номерные знаки — не самый действенный способ избежать оплаты парковки и штрафа, отмечают в учреждении. Благодаря службе пеших инспекторов штрафы нарушителям все равно выписываются.

«Пешие инспекторы АМПП освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату. Таким образом, те, кто скрывает госзнаки, все равно получают штраф за неоплату парковки», — рассказали в АМПП.

Первые платные парковки на улицах Москвы появились 1 ноября 2012 года. На данный момент платными для стоянки являются более тысячи улиц, на которых насчитывается более 80 тыс. мест. В зависимости от удаленности от центра города стоимость одного часа парковки составляет от 40 до 380 рублей.

В Государственной думе рассматривается законопроект, который позволит бесплатно стоять на парковке в течение не пяти, а десяти первых минут.

В Париже, в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, хотят закрыть большинство парковок, а вместо них высадить тенистые леса.

Фото: АГН «Москва»