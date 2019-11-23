Одноосный тягач БелАЗ‑531, который появился в 1961 году, мог работать только со специальным прицепом.

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Одноосный тягач БелАЗ‑531 отличался от своих собратьев в первую очередь тем, что мог работать только в одной «упряжке» со специальным прицепом. Подобные машины всегда выпускали ограниченными партиями по отдельным заказам.

Кабина — двухместная, цельнометаллическая. Механизм поворота — рычажный, с силовыми цилиндрами. Максимальная скорость зависела от направления движения: вперед — 44 км/ч, назад — 18 км/ч.

Выпуск белазовских одноосников прекратили в 1994 году.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора