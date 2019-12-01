За ответ на задачу № 139 «Что дают датчики» Дмитрий Соболев, житель Новосибирска, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 142

Фишка Арканы?

Новенькую, только сего­дня из автосалона, Аркану разглядывают в гаражах. Счастливый владелец рассказывает: «Знаете, мужики, мне мастер один сказал, что в заднем мосту у нее что-то вроде реле стоит». А Александр, проработавший в автосервисе много лет, ему и говорит: «Подумаешь, устройства такого типа с начала века к нам привозят!». Помогите разобраться, что это за узел и как он работает.

Напоминаем, что короткие ответы даже не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail на электронную почту exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из сентябрьского номера журнала «За рулем».

Соседи по гаражам взялись обсуждать датчики, участвующие в работе современных моторов. Поэтому не правы читатели, которые упомянули парктроники, датчики света и дождя и прочие системы, напрямую не связанные с работой двигателя. Некоторые авторы присланных писем заявили, что никаких датчиков в «мозгах» двигателя нет. Но раз мы о них сказали в условии задачи, не стоило сразу их отметать. Рассмотрим правильный и полный ответ.

Датчик в системе управления двигателем — это устройство, преобразующее переменные физические параметры в электрические сигналы. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) использует их для расчета команд, отдаваемых исполнительным механизмам: топливным форсункам, катушкам зажигания, регуляторам холостого хода или электронным дроссельным заслонкам. ЭБУ ведает работой клапана продувки адсорбера и включением электровентилятора системы охлаждения, а также открытием клапана адсорбера и обогревом кислородных датчиков. У более сложных по конструкции моторов «мозги» управляют еще и клапанами регулировки фаз газораспределения, рабочей длиной впускного трубопровода, подачей части отработавших газов на впуск и открытием электронного термостата, а также системой турбонаддува.

Датчик атмосферного давления в ЭБУ дизельного Audi Q7.

Теперь классифицируем датчики по определяемым параметрам:

■ Датчики вращения и углового положения. К таким относятся датчики коленчатого и распределительного валов. Первые чаще работают на индуктивном принципе, а вторые — на эффекте Холла. В автомобилях с автоматической коробкой передач обязательно нужны датчики скорости валов трансмиссии. В системах с тросовым приводом дросселя используется датчик положения дроссельной заслонки, а в системах с «электронным газом» — еще и датчик углового положения педали газа. Датчик угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (так называ­емый G‑сенсор) и датчик угла поворота руля поставляют данные блоку ESP, который посылает информацию о корректировке подачи топлива.

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■ Датчики вибрации. Датчики детонации работают на основе пьезоэффекта и определяют колебания стенок блока цилиндров двигателя. А на автомобили экологического уровня Евро‑3 и выше устанавливают еще и датчики неровной дороги.

■ Гальванические датчики. Лямбда-зонды определяют концентрацию кислорода в отработавших газах и влияют на подачу топлива.

■ Датчики уровня. Контролируют уровень масла и охлаждающей жидкости.

■ Расходомеры. Самые распространенные датчики массового расхода воздуха — термоанемометрические. Они отслеживают изменение интенсивности потока.

■ Датчики температуры. Определяют температуру охлаждающей жидкости или непосредственно головки блока цилиндров. На дизельных моторах измеряют температуру топлива и — на некоторых двигателях — температуру отработавших газов. Есть датчики наружной температуры и температуры воздуха в системе впуска воздуха. На форсированных моторах измеряют температуру масла.

■ Датчики давления. Давление масла контролируется у всех автомобильных двигателей. Абсолютное давление во впускном трубопроводе вместе с температурой используется для расчета расхода воздуха. У турбомоторов отслеживается давление наддува. Датчики контролируют давление в системах непосредственного впрыска топлива, в том числе дизельного (в системе Common Rail).

Теперь самое интересное: какой ­датчик может быть установлен прямо в «мозгах» автомобиля? Тот, которому не нужно измерять параметры в конкретном месте автомобиля. Это датчик атмо­сферного давления. Ведь оно везде одинаковое, и нет смысла тащить лишние провода до отдельно установленного датчика! Этот датчик есть не на всех автомобилях, при том что он небесполезен; например, опираясь на его показания, ЭБУ корректирует подачу топлива при движении в горной местности.

Всем участникам конкурса спасибо. Дмитрия Соболева с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.