За ответ на задачу № 136 «Кручу-верчу» Александр Самойленко, житель Ставрополя, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание

ЗАДАЧА № 139

Что дают датчики

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«Вот раньше жизнь была, - сетует бывалый гаражный авторемонтник Петрович. - Из датчиков на Жигулях были лишь указатели температуры движка и давления масла. А теперь!.. Черт ногу сломит». - «Так это что, - вторит ему Николаич. - Появляются датчики новых типов, а старые вымирают, как динозавры. Слыхал, есть датчик, который живет в „мозгах“ машины. И что он там делает?»

Помогите автолюбителям вспомнить датчики, которые установлены на современных моторах, - и их назначение.

Напоминаем, что короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из июньского номера журнала «За рулем».

Читателям нужно было ответить, какие детали мотора вращаются. Причем задание касалось конкретного двигателя — восьмиклапанного мотора Гранты.

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Ответов пришло множество, ведь наши автомобилисты неплохо знают конструкцию двигателя, ведущего биографию от «восьмерочного» силового агрегата, который был показан еще на выставке «Автопром‑84».

Неправильных ответов практически не было. Некоторые указали, что вращаются подшипники коленчатого и распределительного валов.

Помните, что означает слово «подшипник»? То, что находится «под шипом». То есть в двигателе шип (вал) вращается, а подшипник нет.

Кое-кто вспомнил даже о циркулирующей по кругу жидкости в системе охлаждения. И про два ремня вспомогательных агрегатов и ГРМ. Один дотошный читатель насчитал 182 вращающиеся детали, включая заклепки сепараторов подшипников. Но куда интереснее было указать на те детали, которые вроде бы не вращаются, хотя конструктивно вращаться обязаны. Пояснения изложены в полном и правильном ответе.

Пальцев для перечисления всех деталей действительно не хватит. Вращаются коленчатый и распределительный валы, маховик с элементами сцепления, масляный насос, насос охлаждающей жидкости, ролики ремня ГРМ и привода вспомогательных агрегатов. Вращаются также оба ремня — приводной и ГРМ. Это всё просто.

Вращающиеся детали механизма ГРМ: 1 — распредвал; 2 — регулировочная шайба; 3 — толкатель; 4 — пружины; 5 — клапан.

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Дальше идут детали, у которых скорость вращения не совпадает с оборотами коленвала, а кратна им с определенной редукцией. Например, распредвал крутится вдвое медленнее коленвала, генератор — приблизительно в два с половиной раза быстрее. Вращается также множество деталей в приводе дроссельной заслонки.

И, наконец, существует группа неспешно проворачивающихся деталей. Зачем они это делают? Для более равномерного и, как следствие, меньшего износа. Ведь детали не притираются друг к другу в одном положении — из-за поворачивания масло в зазоре постоянно обновляется и продукты износа выводятся из зоны контакта.

В числе таких деталей — поршневые кольца, которые постепенно поворачиваются в канавках поршней. Поршневые пальцы, с тех пор как стали плавающими (их теперь не запрессовывают в шатуны), тоже потихоньку поворачиваются как в бобышках поршня, так и в малой головке шатуна. И, конечно, множество деталей ГРМ: вращаются стаканчики-толкатели, регулировочные шайбы, клапаны с пружинами. Специально для придания вращения шайбам и толкателям ось кулачка распредвала смещена от оси колодца под толкатель в головке блока цилиндров. Это приводит во вращение регулировочные шайбы, которые, в свою очередь, за счет трения подкручивают толкатели.

Ось кулачка распредвала (а) смещена относительно оси толкателя (б).

А еще при скорости вращения коленчатого вала выше 4000 об/мин из-за вибраций проворачиваются клапаны и клапанные пружины. Происходит это потому, что пружины еще и скручиваются при подъеме клапана.

Кстати, в двигателях грузовиков ЗИЛ клапаны были снабжены специальным устройством, напоминающим храповой механизм, которое принудительно проворачивает клапаны.

Забавно, что в случае масляного голодания двигателя появляются еще как минимум две вращающиеся детали — вкладыши.

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Всем участникам конкурса спасибо. Александра Самойленко поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.













Фото: depositphotos.com, «За рулем»