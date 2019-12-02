Сегодня, в 9:45 Сними автомобиль по-своему! Конкурс на лучший видеообзор «За рулем» объявляет конкурс видеороликов об автомобилях для нашего YouTube-канала. Авторы лучших видеообзоров получат призы, но главное — у каждого из вас есть шанс стать нашим постоянным ведущим. Три простых шага к победе
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Выберите автомобиль или любой другой объект (аккумуляторы, шины, автоэлектронику, гараж и т.д.) для съемки. Снимите видеообзор длительностью от 5 до 15 минут. Загрузите смонтированный ролик на YouTube и пришлите нам ссылку для просмотра на . konkurs@zr.ru
Не забудьте рассказать в письме и о себе.
Что должно быть в ролике? Позитив! Харизматичный ведущий (или ведущие). Польза для зрителей: плюсы и минусы автомобиля или его компонента, лайфхаки и пр.
Кого мы ищем?
Для постоянного сотрудничества нам нужен ведущий старше 22 лет, с водительским удостоверением и опытом вождения. Важно, чтобы вы были активны в социальных сетях, не боялись промокнуть в дождь и поваляться в снегу ради хорошего ракурса.
Важно знать 1. Сроки проведения конкурса?
Мы принимаем конкурсные ролики
с 2 по 30 декабря 2019 года включительно. 2. Когда и где объявят результаты?
20 января 2020 года мы огласим победителей на нашем YouTube-канале и на сайте «За рулем». 3. Если я не победитель, получу ли я ответ или рецензию?
Да.
Мы ответим всем авторам и дадим рекомендации, как улучшить видеоролики. 4. Выложат ли мой ролик в открытый доступ?
Мы будем публиковать ролики только
с согласия авторов. 5. Я стану знаменитым?
В случае победы в конкурсе —
да! 6. А сколько можно заработать?
Работы будет много. На жизнь хватит. 7. А если я не из Москвы? Творить можно и в родном городе — было бы желание. И чем черт не шутит — вдруг вы переедете в столицу?
Наши призы
В качестве ценных призов мы разыграем
5 видеорегистраторов Artway MD-106 Super Fast Combo с удобным магнитным креплением, которые помогут вам создавать новые видеошедевры из реальной жизни. Важные ссылки
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