Новый выпуск «За рулем»: когда менять АКБ, «китайцы» против Каптюра, всё про ВАЗ-2108

Декабрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №12/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

Рынок такси ждет скорый крах. Почему?

Главные новинки Токийского автосалона

ЗР ПРЕМЬЕРА

Новая Toyota RAV4 — с продвинутой трансмиссией и устаревшей мультимедийкой

Купе-кроссовер Haval F7х российской сборки: первая встреча

Какими будут автомобили Infiniti ближайшего будущего?

Самый мощный и самый «зеленый» серийный Porsche — Taycan

ЗР АКТИВ

Греть или не греть двигатель? И можно ли это делать под окнами дома?

ЗР ТЕСТ

Сможет ли китайский автомобиль утереть нос европейскому? Ответ ищут Geely GS, Chery Tiggo 7 и Renault Kaptur

Сравниваем пускачи-бустеры — литиевый и редкостный конденсаторный

Среднемоторное купе Крым-2 против седана Лада Веста Sport. Интрига!

Два бензиновых пикапа — УАЗ Пикап и JAC T6 — стóят почти одинаково.

ЗР ЭКСПЕРТ

Имеет ли смысл покупать бюджетные видеорегистраторы и радар-детекторы?

Хорошая омывайка — на основе метанола. Но такие официально не продают!

Пусковые провода (для «прикуривания»): выбираем, покупаем, испытываем

Когда менять АКБ? Простейшие способы диагностики аккумуляторной батареи

Land Rover Defender лишился рамы: что он от этого выиграл и что потерял

Экономичный разгон: рекомендуем наиболее действенный способ

Мы порвали 11 буксировочных тросов. Ни один не соответствует нормам!

Пятилитровые канистры: выбираем лучшую

Опасно ездить с пустым топливным баком? Ставим эксперимент

Выбираем б/у: Nissan Almera и Mazda CX-5

Конкурс знатоков-технарей

ЗР РЕСУРС

Надежен ли турбомотор TСе-150 кроссовера Renault Arkana?

Из какой стали делают автомобильные кузова?

Парк ЗР: Лада Калина после сложных 75 000 км и Volkswagen Polo — его преимущества и странности

А также:

Первый массовый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108: его скопировали или нет?

Полноприводный Москвич-411 — один из самых редких серийных советских автомобилей

Новый Mercedes-Benz Sprinter и все его вариации

Дан старт Гран-при «За рулем» — 2020: голосуем!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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