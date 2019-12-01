Новый выпуск «За рулем»: когда менять АКБ, «китайцы» против Каптюра, всё про ВАЗ-2108 — журнал За рулем

Новый выпуск «За рулем»: когда менять АКБ, «китайцы» против Каптюра, всё про ВАЗ-2108

Декабрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №12/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Рынок такси ждет скорый крах. Почему?
  • Главные новинки Токийского автосалона

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новая Toyota RAV4 — с продвинутой трансмиссией и устаревшей мультимедийкой
  • Купе-кроссовер Haval F7х российской сборки: первая встреча
  • Какими будут автомобили Infiniti ближайшего будущего?
  • Самый мощный и самый «зеленый» серийный Porsche — Taycan

ЗР АКТИВ

  • Греть или не греть двигатель? И можно ли это делать под окнами дома?

ЗР ТЕСТ

  • Сможет ли китайский автомобиль утереть нос европейскому? Ответ ищут Geely GS, Chery Tiggo 7 и Renault Kaptur
  • Сравниваем пускачи-бустеры — литиевый и редкостный конденсаторный
  • Среднемоторное купе Крым-2 против седана Лада Веста Sport. Интрига!
  • Два бензиновых пикапа — УАЗ Пикап и JAC T6 — стóят почти одинаково.

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Имеет ли смысл покупать бюджетные видеорегистраторы и радар-детекторы?
  • Хорошая омывайка — на основе метанола. Но такие официально не продают!
  • Пусковые провода (для «прикуривания»): выбираем, покупаем, испытываем
  • Когда менять АКБ? Простейшие способы диагностики аккумуляторной батареи
  • Land Rover Defender лишился рамы: что он от этого выиграл и что потерял
  • Экономичный разгон: рекомендуем наиболее действенный способ
  • Мы порвали 11 буксировочных тросов. Ни один не соответствует нормам!
  • Пятилитровые канистры: выбираем лучшую
  • Опасно ездить с пустым топливным баком? Ставим эксперимент
  • Выбираем б/у: Nissan Almera и Mazda CX-5
  • Конкурс знатоков-технарей

ЗР РЕСУРС

  • Надежен ли турбомотор TСе-150 кроссовера Renault Arkana?
  • Из какой стали делают автомобильные кузова?
  • Парк ЗР: Лада Калина после сложных 75 000 км и Volkswagen Polo — его преимущества и странности

А также:

  • Первый массовый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108: его скопировали или нет?
  • Полноприводный Москвич-411 — один из самых редких серийных советских автомобилей
  • Новый Mercedes-Benz Sprinter и все его вариации

Дан старт Гран-при «За рулем» — 2020: голосуем!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Фото: Онлайн-редакция
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