Сегодня, в 8:00 Всего сто рублей, и датчик как новый — совет читателя Что делать, если полетела тяга датчика положения кузова? Читатель «За рулем» нашел бюджетное решение, применимое почти ко всем автомобилям.
Распространенная неисправность в современных автомобилях — поломка тяги датчика положения кузова. Оригинальная запчасть недешева. Предлагаю
бюджетное решение
, применимое почти ко всем автомобилям.
Приобретаем два наконечника тяги акселератора для Волги (деталь 21–1712155), которые ведут родословную еще от ГАЗ‑21, - они обойдутся примерно в 100 рублей.
Соединяем их шпилькой М6 нужной длины, контрим гайками.
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Длину тяги выставляем в соответствии с оригинальной деталью.
Если требуется тяга короче чем 90 мм, можно подрезать резьбовую часть наконечника, которая составляет около 15 мм.
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