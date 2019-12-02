Всего сто рублей, и датчик как новый — совет читателя — журнал За рулем

Всего сто рублей, и датчик как новый — совет читателя

Что делать, если полетела тяга датчика положения кузова? Читатель «За рулем» нашел бюджетное решение, применимое почти ко всем автомобилям.

Распространенная неисправность в современных автомобилях — поломка тяги датчика положения кузова. Оригинальная запчасть недешева. Предлагаю бюджетное решение, применимое почти ко всем автомобилям.

Приобретаем два наконечника тяги акселератора для Волги (деталь 21–1712155), которые ведут родословную еще от ГАЗ‑21, - они обойдутся примерно в 100 рублей.

Соединяем их шпилькой М6 нужной длины, контрим гайками.

Материалы по теме
Домашний автосервис из подручных средств — это просто

Длину тяги выставляем в соответствии с оригинальной деталью.

Если требуется тяга короче чем 90 мм, можно подрезать резьбовую часть наконечника, которая составляет около 15 мм.

А. Афанасов, Нижний Новгород

Приз автору совета — набор инструментов Airline.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Афанасов

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...