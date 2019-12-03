Остановился под знаком на 10 секунд, а меня оштрафовали. Почему?

На вопрос читателя отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Насколько законны камеры, которые штрафуют в Москве даже за 10‑секундную остановку под запрещающим знаком? Бывает, что нужно высадить пассажира — а попадаешь под штраф. Должны ли эти камеры обозначаться знаками?

Матвей Сергиенко, Курск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Если речь идет о знаке 3.27, то в зоне его действия запрещается любая остановка транспортных средств.

Напомню, что под таковой понимается «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства» (пункт 1.2 Правил дорожного движения).

В общем случае ответственность за нарушение предусмотрена частью 4 статьи 12.16 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 1500 рублей. Нарушение требования знака 3.27, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, наказывается по части 5 указанной статьи: штраф 3000 рублей.

При этом законодательство не препятствует применению для фиксации данного правонарушения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств при условии их обозначения дорожным знаком 8.23 «Фотовидеофиксация». Данный знак дополнительной информации (табличка) применяется в этом случае со знаком 3.27 и может дублироваться дорожной разметкой 1.24.4. Указанная разметка может также применяться самостоятельно (приложения 1 и 2 к Правилам дорожного движения).

Что делать, если разметка и знаки противоречат друг другу, читайте тут.

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Фото: Алексей Зотов/ТАСС