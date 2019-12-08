BlaBlaCar не уйдет, но подорожает — мнение эксперта — журнал За рулем

BlaBlaCar не уйдет, но подорожает — мнение эксперта

Проблемы BlaBlaCar и других онлайн-сервисов поиска попутчиков горячо обсуждались на форуме «За рулем». Продолжим дискуссию!

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Почему хотят запретить BlaBlaCar и ТуТу.ру — кому это выгодно?

— Вопрос по статье «Почему хотят запретить BlaBlaCar и ТуТу.ру — кому это выгодно?». Следует ли сделать вывод, что тем, кто предлагает такие услуги, нужно дать объявление в соцсети?

— Сообщества попутчиков в соцсетях родились еще до появления сервиса BlaBlaCar, они остались и поныне. Но специализированный развитый сервис удобнее и безо­паснее — больше вариантов, меньше риска.

Полная анонимность водителя и попутчиков все-таки нежелательна: случись что, концов не найдешь.

Контроль властей над BlaBlaCar и его аналогами, вероятно, приведет к росту тарифов, но всё равно подобные сервисы предпочтительнее, чем стихийные группы в соцсетях.

  • Какие меры придумали в правительстве для регулирования рынка карпулинга? Главное — перевод на безнал и необходимость платить налоги.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Татьяна Флегонтова/ТАСС

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