Блог Петра Меньших: Mitsubishi Outlander против Subaru Forester Аутлендер и Форестер носят громкие имена. Мы не стали спорить, поблекло ли что-то в Аутлендере от сборки в Калуге и стоит ли своей переплаты истинно японский Форестер. Просто бросили конкурентов на нашу полосу препятствий. Новая Hyundai Sonata: светодиоды на капоте и еще 8 фишек «За рулем» познакомился с полностью новым, восьмым поколением Сонаты. Это первая модель Hyundai со скрытыми ходовыми огнями, а еще у новой Сонаты появились проекционный дисплей и раскладное пассажирское сиденье спереди. В 2020 году в Россию приедет обновленный Brilliance V3 Продажи обновленного кроссовера стартуют в августе-сентябре 2020 года.