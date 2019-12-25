Свадебный автобус, самосвал, фудтрак и еще 27 вариантов MB Sprinter

На заводе в восточногерманском Людвигсфельде, где собирают Мерседесы-среднетоннажники, представлены три десятка экзотических Спринтеров: самосвал, эвакуатор, автовышка, изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше, и еще масса модификаций и надстроек.

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Германия объединилась почти тридцать лет назад, но на территории бывшей ГДР всё еще много напоминаний о социалистическом прошлом. И речь не только о специфической квадратно-гнездовой архитектуре, но и об автомобильной фауне: по дороге из аэропорта мне постоянно встречались Вартбурги и Трабанты.

А ехал я в небольшой городок Людвигсфельде, что к югу от Берлина. Раньше здесь делали грузовики IFA. Многие помнят пятитонники W50, которые в изобилии бегали по дорогам Советского Союза. После падения Берлинской стены здесь начали выпускать Мерседесы-среднетоннажники. А после недавней реконструкции производят Спринтеры третьего поколения, чей дебют состоялся в начале 2018 года.

На базе Спринтера могут построить машину практически любого назначения — от бортового грузовичка до спецавтомобиля или изотермичес­кого фургона.

Как в кино

Завод — крутой! Особенно впечатлили рабочие с экзоскелетами, облегчающими физические нагрузки. Я такие только в кино видел.

Спринтеру тоже есть чем удивить. Главный его козырь — невероятное многообразие модификаций. Заказчики могут выбирать длину колесной базы и грузовой платформы, высоту кузова, количество дверей, ошиновку (одно- или двухскатная), грузоподъемность (от трех до пяти с половиной тонн) и тип привода (передний, задний или полный). На выбор — четыре дизеля: 2,1‑литровые «четверки» (114, 143 либо 163 л.с.) и 3.0 V6 отдачей 190 л.с. Нынешней зимой европейскую гамму дополнит версия на электротяге. Коробки передач — 6-ступенчатая механика, семи- или 9-ступенчатый автомат. В итоге почти две тысячи различных вариаций!

Но покупателям и этого мало — ­требуют индивидуализации.

Одно из самых быстрорастущих направлений — производство фудтраков. В голове не укладывается, как на такой площади умудряются разместить мини-кухню, склад, холодильник, прилавок с продуктами.

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На шасси малотоннажников строят медицинские, курьерские, полицейские, туристические, спасательные, ремонтные, коммунальные машины… Всего не перечислишь. Конечно, это не заводские модификации — с задачей прекрасно справляются компании-партнеры. Все их технические решения проходят оценку и одобрение концерна Daimler AG, поэтому на партнерские машины распространяется заводская гарантия.

На заводе я посмотрел три десятка экзотических Спринтеров. Чего тут только нет! И самосвал, и эвакуатор, и автовышка, и изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше.

А вот необычная скорая помощь: шасси, на которое водрузили сконструированный по пожеланиям медиков модуль. Плюсов два: внутренний простор (высота потолка два метра) и возможность переставить «будку» на другое шасси — обычно она живет дольше, чем сама машина. Такая концепция набирает популярность.

Скорая медицинская помощь на базе Спринтера готова к выезду. В «будке» есть всё необходимое — носилки, два откидных сиденья для медперсонала и полный набор медицинского ­оборудования.

Невозможно пройти мимо дóма на колесах фирмы Carthago Reisemobilbau GmbH. Эти ребята не просто выкинули грузовую платформу и поставили вместо нее жилой модуль — они полностью переделали машину, здесь даже кабина своя. Получился полноценный автобус, на котором четыре человека могут отправляться в «автономное плавание». На борту есть не только привычные плита и холодильник, но и душевая кабина. И даже сервант с посудой!

Построенный фирмой Carthago Reisemobilbau GmbH дом на колесах назвали Chic c‑line. Глядя на майбаховскую радиаторную решетку, понимаешь: не ошиблись с именем!

Кухня и выглядит роскошно, и оборудована богато — одна лишь хрустальная посуда чего стоит!

Душевая кабинка откровенно невелика. Но это лучше, чем ничего. В спальном модуле (он в задней части машины) при необходимости поместятся трое.



Приятно было увидеть продукт российской фирмы Луидор, которая с недавних пор стала партнером мерседесовцев. Нижегородцы представили любопытную машину — свадебный микроавтобус. Из тематических атрибутов — лишь характерная надпись на борту и украшения из цветов, но каковы идея и эффект!

В основе луидоровской машины лежит заднеприводный длиннобазный микроавтобус. Крышу нарастили сами (сварочные швы смотрятся грубовато), что позволило увеличить высоту пассажирского отсека до 1940 мм.

Посадочная формула 19 + 1 — вот вам и микроавтобус! Вдоль правого борта установлено по одному сиденью, вдоль левого — по два. Каждому пассажиру полагается USB-разъем и откидной столик. Кресла оборудованы трехточечными ремнями и регулировкой угла наклона спинок. А центральные сиденья вдобавок сдвигаются в сторону прохода на восемь сантиметров. Отделка — из мягкой и уютной натуральной кожи. А знаете, что самое неожиданное? Вся «мебель» — собственного, луидоровского производства. Можем, когда захотим!

Луидоровский автобус сделан на совесть — выглядит добротно и на фоне продукции западноевропейских конкурентов.

ЖК-телевизор, выносные динамики, разделительная шторка, контурная подсветка — тут не хуже, чем в лимузине!

Сиденья на Луидоре — собственного производства, с регулировками спинок, откидными столиками и USB-разъемами.



К услугам пассажиров — просторные полки, светодиодная подсветка, телевизор, хорошая акустика. Вдоль бортов — конвекторы. Есть и проход на первый ряд (видимо, чтобы тамада мог заходить к пассажирам). За выставочный образец просят 4 700 000 рублей. Такую цену осилят разве что агентства, специализирующиеся на свадьбах миллионеров. Ее, впрочем, можно снизить, отказавшись от многочисленных опций, - но тогда это будет уже не Mercedes.

Изображая джипы

Напоследок прокатился по джиперской мини-трассе, организованной вблизи заводской проходной. Всего три участка, но это лучше, чем ничего.

Сажусь в полноприводный Sprinter с высокой крышей. Типичная мерседесовская обстановка: удобнейшие руль и сиденья, камеры кругового обзора, подрулевой селектор автомата. А посадка высокая, грузовая. И боковые зеркала не обеспечивают достаточную обзорность.

Оживляю 190‑сильный турбодизель кнопкой. Работает мягко, нет ни шумов, ни вибраций — в отличие от того же Ducato, у которого с акустическим комфортом делá не очень.

Сначала — проезд по участку с 10‑сантиметровым слоем песка. Без проблем. Посреди «карьера» я сделал короткую остановку. Трогаюсь: легкая пробуксовка — и машина уверенно покатила дальше.

Следом — подъем на рампу из листов профнастила. Sprinter влетел на нее без малейшего напряга. Напрягся только я: на грузовиках такие экзерсисы прежде не исполнял. Теперь спуск. Но не по ровной наклонной, а по ступенькам-лесенкам. Системы помощи при спуске тут нет, поэтому приходится притормаживать ­самостоятельно.

Благодаря грамотной настройке ESP полноприводный Sprinter уверенно справляется с диагональным ­вывешиванием.

Для микроавтобусов такое препятствие весьма непростое, но Sprinter преодолел его не поперхнувшись.



На середине спуска останавливаюсь, чтобы попробовать тронуться назад, но инструктор в соседнем кресле замахал руками — нельзя! Потом, когда остыл, полушепотом сообщил, что сам накануне пробовал это сделать, но безуспешно.

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Скатываюсь вниз, к последнему отрезку — 15‑метровому бугристому участку. Здесь Sprinter продемонстрировал умение бороться с диагональным вывешиванием. Для микроавтобуса — отличная проходимость!

В России минимальная цена полноприводного Спринтера — 4 516 000 рублей. За эти деньги можно взять полноразмерный внедорожник премиум-класса, что люди с удовольствием и делают. А те, у кого каждая копейка на счету, покупают полноприводный Ford Transit за 2 522 000 рублей.

Объем продаж коммерческих Мерседесов в России в этом году серьезно просел (за шесть месяцев минус 60,2%). Причина — остановка производства на ГАЗе сравнительно доступного семейства Sprinter Classic (из-за боязни американских санкций, хотя напрямую не говорят). А импортные Спринтеры покупателям не по карману. Пока немцы не вернутся к локализации, падающий тренд не переломить.

Mercedes-Benz Sprinter (микроавтобус)

Длина / ширина / высота / база 7367 / 2020 / 2800 / 4325 мм

Количество мест в салоне 19 + 1

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2143 см³; 120 кВт / 163 л.с. при 3800 об/мин; 380 Н·м при 1400–2400 об/мин

Топливо / запас топлива ДТ/71 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л / 100 км

Трансмиссия задний привод; M6

Свадебный автобус, самосвал, фудтрак и еще 27 вариантов MB Sprinter На заводе в восточногерманском Людвигсфельде, где собирают Мерседесы-среднетоннажники, представлены три десятка экзотических Спринтеров: самосвал, эвакуатор, автовышка, изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше, и еще масса модификаций и надстроек. Свадебный автобус, самосвал, фудтрак и еще 27 вариантов MB Sprinter

Фото: Юрий Тимкин и Daimler