Свадебный автобус, самосвал, фудтрак и еще 27 вариантов MB Sprinter

Материалы по теме
Германия объединилась почти тридцать лет назад, но на территории бывшей ГДР всё еще много напоминаний о социалистическом прошлом. И речь не только о специфической квадратно-гнездовой архитектуре, но и об автомобильной фауне: по дороге из аэропорта мне постоянно встречались Вартбурги и Трабанты.
А ехал я в небольшой городок Людвигсфельде, что к югу от Берлина. Раньше здесь делали грузовики IFA. Многие помнят пятитонники W50, которые в изобилии бегали по дорогам Советского Союза. После падения Берлинской стены здесь начали выпускать Мерседесы-среднетоннажники. А после недавней реконструкции производят Спринтеры третьего поколения, чей дебют состоялся в начале 2018 года.
На базе Спринтера могут построить машину практически любого назначения — от бортового грузовичка до спецавтомобиля или изотермического фургона.
На базе Спринтера могут построить машину практически любого назначения — от бортового грузовичка до спецавтомобиля или изотермического фургона.
Как в кино
Завод — крутой! Особенно впечатлили рабочие с экзоскелетами, облегчающими физические нагрузки. Я такие только в кино видел.
Спринтеру тоже есть чем удивить. Главный его козырь — невероятное многообразие модификаций. Заказчики могут выбирать длину колесной базы и грузовой платформы, высоту кузова, количество дверей, ошиновку (одно- или двухскатная), грузоподъемность (от трех до пяти с половиной тонн) и тип привода (передний, задний или полный). На выбор — четыре дизеля: 2,1‑литровые «четверки» (114, 143 либо 163 л.с.) и 3.0 V6 отдачей 190 л.с. Нынешней зимой европейскую гамму дополнит версия на электротяге. Коробки передач — 6-ступенчатая механика, семи- или 9-ступенчатый автомат. В итоге почти две тысячи различных вариаций!
Но покупателям и этого мало — требуют индивидуализации.
Одно из самых быстрорастущих направлений — производство фудтраков. В голове не укладывается, как на такой площади умудряются разместить мини-кухню, склад, холодильник, прилавок с продуктами.
Одно из самых быстрорастущих направлений — производство фудтраков. В голове не укладывается, как на такой площади умудряются разместить мини-кухню, склад, холодильник, прилавок с продуктами.
Материалы по теме
На шасси малотоннажников строят медицинские, курьерские, полицейские, туристические, спасательные, ремонтные, коммунальные машины… Всего не перечислишь. Конечно, это не заводские модификации — с задачей прекрасно справляются компании-партнеры. Все их технические решения проходят оценку и одобрение концерна Daimler AG, поэтому на партнерские машины распространяется заводская гарантия.
На заводе я посмотрел три десятка экзотических Спринтеров. Чего тут только нет! И самосвал, и эвакуатор, и автовышка, и изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше.
А вот необычная скорая помощь: шасси, на которое водрузили сконструированный по пожеланиям медиков модуль. Плюсов два: внутренний простор (высота потолка два метра) и возможность переставить «будку» на другое шасси — обычно она живет дольше, чем сама машина. Такая концепция набирает популярность.
Скорая медицинская помощь на базе Спринтера готова к выезду. В «будке» есть всё необходимое — носилки, два откидных сиденья для медперсонала и полный набор медицинского оборудования.
Скорая медицинская помощь на базе Спринтера готова к выезду. В «будке» есть всё необходимое — носилки, два откидных сиденья для медперсонала и полный набор медицинского оборудования.
Невозможно пройти мимо дóма на колесах фирмы Carthago Reisemobilbau GmbH. Эти ребята не просто выкинули грузовую платформу и поставили вместо нее жилой модуль — они полностью переделали машину, здесь даже кабина своя. Получился полноценный автобус, на котором четыре человека могут отправляться в «автономное плавание». На борту есть не только привычные плита и холодильник, но и душевая кабина. И даже сервант с посудой!
Построенный фирмой Carthago Reisemobilbau GmbH дом на колесах назвали Chic c‑line. Глядя на майбаховскую радиаторную решетку, понимаешь: не ошиблись с именем!
Построенный фирмой Carthago Reisemobilbau GmbH дом на колесах назвали Chic c‑line. Глядя на майбаховскую радиаторную решетку, понимаешь: не ошиблись с именем!
|
Кухня и выглядит роскошно, и оборудована богато — одна лишь хрустальная посуда чего стоит!
Кухня и выглядит роскошно, и оборудована богато — одна лишь хрустальная посуда чего стоит!
|
Душевая кабинка откровенно невелика. Но это лучше, чем ничего.
Душевая кабинка откровенно невелика. Но это лучше, чем ничего.
|
В спальном модуле (он в задней части машины) при необходимости поместятся трое.
В спальном модуле (он в задней части машины) при необходимости поместятся трое.
Приятно было увидеть продукт российской фирмы Луидор, которая с недавних пор стала партнером мерседесовцев. Нижегородцы представили любопытную машину — свадебный микроавтобус. Из тематических атрибутов — лишь характерная надпись на борту и украшения из цветов, но каковы идея и эффект!
В основе луидоровской машины лежит заднеприводный длиннобазный микроавтобус. Крышу нарастили сами (сварочные швы смотрятся грубовато), что позволило увеличить высоту пассажирского отсека до 1940 мм.
Посадочная формула 19 + 1 — вот вам и микроавтобус! Вдоль правого борта установлено по одному сиденью, вдоль левого — по два. Каждому пассажиру полагается USB-разъем и откидной столик. Кресла оборудованы трехточечными ремнями и регулировкой угла наклона спинок. А центральные сиденья вдобавок сдвигаются в сторону прохода на восемь сантиметров. Отделка — из мягкой и уютной натуральной кожи. А знаете, что самое неожиданное? Вся «мебель» — собственного, луидоровского производства. Можем, когда захотим!
Луидоровский автобус сделан на совесть — выглядит добротно и на фоне продукции западноевропейских конкурентов.
Луидоровский автобус сделан на совесть — выглядит добротно и на фоне продукции западноевропейских конкурентов.
|
ЖК-телевизор, выносные динамики, разделительная шторка, контурная подсветка — тут не хуже, чем в лимузине!
ЖК-телевизор, выносные динамики, разделительная шторка, контурная подсветка — тут не хуже, чем в лимузине!
|
Сиденья на Луидоре — собственного производства, с регулировками спинок, откидными столиками и USB-разъемами.
Сиденья на Луидоре — собственного производства, с регулировками спинок, откидными столиками и USB-разъемами.
К услугам пассажиров — просторные полки, светодиодная подсветка, телевизор, хорошая акустика. Вдоль бортов — конвекторы. Есть и проход на первый ряд (видимо, чтобы тамада мог заходить к пассажирам). За выставочный образец просят 4 700 000 рублей. Такую цену осилят разве что агентства, специализирующиеся на свадьбах миллионеров. Ее, впрочем, можно снизить, отказавшись от многочисленных опций, - но тогда это будет уже не Mercedes.
Изображая джипы
Напоследок прокатился по джиперской мини-трассе, организованной вблизи заводской проходной. Всего три участка, но это лучше, чем ничего.
Сажусь в полноприводный Sprinter с высокой крышей. Типичная мерседесовская обстановка: удобнейшие руль и сиденья, камеры кругового обзора, подрулевой селектор автомата. А посадка высокая, грузовая. И боковые зеркала не обеспечивают достаточную обзорность.
Оживляю 190‑сильный турбодизель кнопкой. Работает мягко, нет ни шумов, ни вибраций — в отличие от того же Ducato, у которого с акустическим комфортом делá не очень.
Сначала — проезд по участку с 10‑сантиметровым слоем песка. Без проблем. Посреди «карьера» я сделал короткую остановку. Трогаюсь: легкая пробуксовка — и машина уверенно покатила дальше.
Следом — подъем на рампу из листов профнастила. Sprinter влетел на нее без малейшего напряга. Напрягся только я: на грузовиках такие экзерсисы прежде не исполнял. Теперь спуск. Но не по ровной наклонной, а по ступенькам-лесенкам. Системы помощи при спуске тут нет, поэтому приходится притормаживать самостоятельно.
|
Благодаря грамотной настройке ESP полноприводный Sprinter уверенно справляется с диагональным вывешиванием.
Благодаря грамотной настройке ESP полноприводный Sprinter уверенно справляется с диагональным вывешиванием.
|
Для микроавтобусов такое препятствие весьма непростое, но Sprinter преодолел его не поперхнувшись.
Для микроавтобусов такое препятствие весьма непростое, но Sprinter преодолел его не поперхнувшись.
На середине спуска останавливаюсь, чтобы попробовать тронуться назад, но инструктор в соседнем кресле замахал руками — нельзя! Потом, когда остыл, полушепотом сообщил, что сам накануне пробовал это сделать, но безуспешно.
Материалы по теме
Скатываюсь вниз, к последнему отрезку — 15‑метровому бугристому участку. Здесь Sprinter продемонстрировал умение бороться с диагональным вывешиванием. Для микроавтобуса — отличная проходимость!
В России минимальная цена полноприводного Спринтера — 4 516 000 рублей. За эти деньги можно взять полноразмерный внедорожник премиум-класса, что люди с удовольствием и делают. А те, у кого каждая копейка на счету, покупают полноприводный Ford Transit за 2 522 000 рублей.
Объем продаж коммерческих Мерседесов в России в этом году серьезно просел (за шесть месяцев минус 60,2%). Причина — остановка производства на ГАЗе сравнительно доступного семейства Sprinter Classic (из-за боязни американских санкций, хотя напрямую не говорят). А импортные Спринтеры покупателям не по карману. Пока немцы не вернутся к локализации, падающий тренд не переломить.
Mercedes-Benz Sprinter (микроавтобус)
Длина / ширина / высота / база 7367 / 2020 / 2800 / 4325 мм
Количество мест в салоне 19 + 1
Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2143 см³; 120 кВт / 163 л.с. при 3800 об/мин; 380 Н·м при 1400–2400 об/мин
Топливо / запас топлива ДТ/71 л
Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л / 100 км
Трансмиссия задний привод; M6
Свадебный автобус, самосвал, фудтрак и еще 27 вариантов MB Sprinter
На заводе в восточногерманском Людвигсфельде, где собирают Мерседесы-среднетоннажники, представлены три десятка экзотических Спринтеров: самосвал, эвакуатор, автовышка, изотермический фургон с холодильниками, которые питаются от солнечных батарей на крыше, и еще масса модификаций и надстроек. Свадебный автобус, самосвал, фудтрак и еще 27 вариантов MB Sprinter
Фото: Юрий Тимкин и Daimler