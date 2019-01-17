В России приостановлена сборка Mercedes-Benz Sprinter Classic

Фургоны собирали на площадке Горьковского автозавода.

Временная приостановка производства Mercedes-Benz Sprinter Classic связана с «отсутствием ряда необходимых комплектующих», сообщили «За рулем» в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС». Что это за комплектующие, не уточняется. В настоящее время компания работает над решением проблемы и надеется возобновить производство автомобилей в кратчайшие сроки.

Напомним, немецкая компания продает на российском рынке сразу два поколения Mercedes-Benz. Это машина образца 2002 года, которая в 2018 году прошла небольшой фейслифтинг, и текущее поколение.

Mercedes-Benz Sprinter Classic оснащается турбодизелями мощностью 109 и 136 л.с., производство которых локализовано на ярославском «Автодизеле». Коробка передач — исключительно механическая. Машина предлагается в двух вариантах длины по цене от 1 605 000 до 1 796 500 руб. Сборка осуществлялась по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. В прошлом году локализация производства достигла 50%.

Фургон нового поколения доступен с турбодизелями мощностью 95–190 л.с. и бензиновыми мощностью 258 л.с. Базовая версия обойдется в 2 454 000 рублей.

Продажи нового поколения Mercedes-Benz Sprinter в России начались осенью прошлого года.

Летом 2018 года компания отзывала автомобили в версию Classic, на которых мог заклинить двигатель.

Фото: Daimler