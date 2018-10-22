Чего не хватало автомобилям Лада? Версий с нормальной автоматической трансмиссией. И вот появился XRAY Cross AT — но не с гидромеханической коробкой, а с вариатором. Мнения читателей по этому поводу, судя по комментариям к тест-драйву хэтча на автомате, разделились. Продолжим дискуссию?

— Вопрос по тест-драйву Иксрея с вариатором. Согласны ли вы с тем, что вариаторы в России никогда не приживутся? И почему эта вазовская модель заранее вызывает у многих неприязнь?

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— К гидромеханическим коробкам у нас относятся лучше, чем к вариаторам - это факт.

Но утверждать, что в России никогда не приживутся машины с вариатором, я не стал бы. Взгляните на список автомобилей с CVT, продающихся на нашем рынке: Renault Kaptur, Nissan X‑Trail и Qashqai, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 2.0, Renault Sandero/Logan Stepway. Все они очень популярны, что демонстрирует статистика продаж.

А разве есть какие-то статистические данные, подтверждающие неприязнь к Ладе XRAY Cross AT? Наоборот, эту машину (как и Весту с вариатором) очень ждут. Ведь именно версий с нормальной автоматической трансмиссией (пусть это и вариатор, а не гидромеханика) Ладе очень не хватало. Особенно на фоне робота АМТ, который у многих вызывает вопросы.

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Фото: АВТОВАЗ