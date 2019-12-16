Я стоял в пробке и говорил по телефону. За что штраф-то?

Разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Стоял в пробке и разговаривал по телефону без хендс-фри. Инспектор ДПС это увидел и выписал штраф. Я его, конечно, уплатил, но, на мой взгляд, это неправомерно, ведь движения никакого не было. И при этом безнаказанными остаются девушки, которые за рулем пишут СМС и общаются в соцсетях… Как прокомментируете мою ситуацию?

Д. Переверзев, Краснодар

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Транспортное средство, попавшее в затор, всё равно считается участвующим в дорожном движении, поэтому привлечение к ответственности в описанном случае было правомерным.

Аналогичным образом на основании приведенной мной нормы Правил подлежат ответственности лица, использующие телефон для написания текстовых сообщений.

Напомню, что статья 12.36.1 КоАП РФ за указанное правонарушение предусматривает санкцию в виде наложения административного штрафа в размере 1500 рублей.

А если просто держать телефон в руке — оштрафуют или нет?

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