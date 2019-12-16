Я стоял в пробке и говорил по телефону. За что штраф-то?

До сих пор АВТОВАЗ хранил молчание — информация поступала лишь благодаря утечкам с завода. Сегодня производитель наконец отрапортовал: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее.
Значительная часть автомобильных батарей (АКБ), поступающих сегодня в продажу, — это необслуживаемые аккумуляторы. Что же конкретно скрывается за этой формулировкой, и вообще, надо ли за ухаживать за такими батареями? И если надо, то как? Давайте разберемся!
В третьем поколении «Киа Церато» уже не был таким убогим, как в предыдущих версиях, и даже в «поношенном» состоянии его можно смело рекомендовать для покупки. Самые ранние авто спустя шесть лет после выхода смотрятся современно и успешно конкурируют по уровню оснащения. В эксплуатации «Церато» редко доставляет проблемы и не сильно затратен в плане обслуживания. Почему еще стоит обратить внимание на корейский седан, рассказываем в материале.
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