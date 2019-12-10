Хочешь работать в «За рулем»? Сделай свой видеообзор на автомобиль Конкурс на лучший видеоролик для нашего YouTube-канала продолжается. Мы уже получили множество интересных видеообзоров и ждем новые. Авторы лучших получат призы, но главное — у каждого есть шанс стать нашим постоянным ведущим. Причем переезжать в Москву не обязательно. Дерзайте! Встать нельзя, но мне очень надо! — штраф прилетит? Многие путают или вовсе не различают такие понятия, как остановка и стоянка транспортного средства. А еще подавляющее большинство водителей уверено, что остановиться для высадки пассажира можно где угодно. Главное — уложиться в пять минут. «За рулем» объясняет так ли это и откуда взялись эти «5 минут». Вот так замок не замерзнет! — простой совет читателя Обладатели гаражей наверняка оценят эту идею по достоинству.