Блог Петра Меньших: Skoda Kamiq — кровный брат Karoq — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Skoda Kamiq — кровный брат Karoq

В эти часы решается вопрос, какой из автомобилей Европейское жюри назначит Autobest года. Среди реальных претендентов — Skoda Kamiq, первый тест с ним я провел на автодроме Формулы-1 в Стамбуле.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Skoda > Kamiq

Шкода Камик — только что из шкодовской печи, и нам интересен его замес в связи с кроссоверными генами. Ну представьте, дорожный просвет — 192 мм, высокая посадка за рулем и управляемость как у быстрого хэтчбека. У автомобиля богатая гамма двигателей. Среди предложенных моторов — совсем новый 1,5-литровый 150-сильный TSI.

Все подробности теста, видео с места событий здесь.

Фото: «За рулем»
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