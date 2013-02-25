Спорткары для народа: 5 наших провальных попыток

Строить спортивные автомобили у нас в стране пытались неоднократно. Причем не только в новейшей истории и не только силами заводов‑производителей. В начале 1960‑х автоспорт в СССР набирал популярность.

В 1963 году на заводе в эстонском Тарту построили спортивный двухместный автомобиль Тарту‑1 (он же Эстония‑6).

На родстере стоял форсированный двигатель ГАЗ‑21. Масса машины была всего 540 кг, потому Тарту разгонялся даже быстрее заявленных 180–185 км/ч.

Был построен только один экземпляр, после чего завод переориентировался на постройку формульных болидов.

Тарту‑1 (он же Эстония‑6)

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В том же 1963 году силами шести сотрудников НАМИ был создан автомобиль Спорт‑900 КД.

В основе кузова — лонжеронная рама, соединенная с пространственным каркасом. Внешние панели сделали из стеклопластика.

Техническую начинку взяли от Запорожца ЗАЗ‑965А. Благодаря обильному применению пластика КД был на 125 кг легче «горбатого». Всего выпустили шесть экземпляров, все они остались в руках создателей.

Спорт‑900 КД

В 1966 году на Северодонецкой авторемонтной базе построили Зарю — купе с пластиковым кузовом и агрегатами 21‑й Волги. Создатели очень старались расширить ассортимент продукции, но в итоге купе так и осталось в единственном экземпляре.

Заря

С развалом СССР количество агрегатов‑доноров заметно выросло. В первой половине 1990‑х питерское конструкторское бюро Дмитрия Парфенова неоднократно пыталось выпустить собственный спорткар. Третьей, и финальной, попыткой стало купе Лаура 3 SxS 1995 года. Концептуально это кит-кар, набор для самостоятельной сборки на шасси Pontiac Fiero 1988 года. Двигатель V6 объемом 2,8 литра выдавал 140 л.с. До серии дело не дошло.

Лаура 3 SxS

Tagaz Aquila — самая свежая попытка запустить в серию народный спорткар. В основе своей это приземленный автомобиль. Мотор — трех- или четырехцилиндровый, мощностью 100–129 л.с. Коробка механическая, привод передний. С 2013 по 2014 год было сделано около 400 спортивных седанов.

Tagaz Aquila