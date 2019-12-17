В наших Правилах много ограничений. Но при этом есть неточные формулировки, а некоторые определения и вовсе отсутствуют. Что же делать водителю, например, в такой ситуации, о которой мы сейчас расскажем?

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Держать в памяти все пункты Правил дорожного движения попросту невозможно. Но основные моменты все же следует помнить. Ну а чтобы знать тонкости, нужно постоянно упражняться. Иначе забывчивость может обернуться как минимум штрафом.

В этот раз условия следующие. Вам нужно заехать в нечасто посещаемое место — например, в офис за документами. Но из-за невнимательности въезд во двор, где располагается нужная организация, вы проехали. Как быть? Остановиться (траектория «А») и сбегать за документами? А может, развернуться (траектория «Б») или сдать назад (траектория «В») и свернуть во двор?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.