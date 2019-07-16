Найди нарушителя на схеме: простой тест с подвохом

Задача только кажется легкой — на самом деле водители всех транспортных средств могут оказаться нарушителями.

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Посмотрите внимательно на схему. На ней три транспортных средства, а также траектории их движения, которые разрешены Правилами. Но так ли это на самом деле?

Чтобы правильно ответить на вопрос, нужно вспомнить несколько пунктов из ПДД. Во-первых, правила движения по автомагистрали, а во-вторых, тот самый пункт, который инспекторы ДПС любят цитировать в слегка усеченном виде водителям, выехавшим на встречку: «На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения».

Помните такую формулировку? Вспоминайте — она вам пригодится не только для ответа на задачу, но и в жизни.

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ —на следующей странице.