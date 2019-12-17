15 моделей Мерседес в СССР: кто на них ездил?

Автомобили этой марки в Советском Союзе были не такой уж и редкостью. Причем встречались они и у частников.

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Автомобили Mercedes-Benz всегда занимали в сердцах соотечественников особенное место. Эти машины уважали, любили, о них мечтали...

Кстати, самоходные повозки марок Benz и Daimler, в относительно заметных количествах попадавшие в Россию еще до революции, уже тогда пользовались уважением. Потом, по понятным причинам, в поставках случился перерыв. Но уже с 1920-х Страна Советов вновь стала сотрудничать с немецкой компанией.

Кстати, в 1928-м на Ярославском заводе собрали 60 лицензионных грузовиков Mercedes-Benz L, по сути — первые иномарки советской выделки. Затем выпускали свой, но аналогичный грузовик ЯГ-4 с немецкими двигателями.

Санитарный Mercedes-Benz 24/100/140

Чуть раньше в Москве появились кареты скорой помощи на шасси большого, мощного Mercedes-Benz 24/100/140 PS. Двигатель в 6 л был оснащен компрессором, при включении которого развивал 140 л.с., без компрессора — 100 л.с. Выдающиеся по тем временам показатели. Обслуживали Мерседесы, конечно, правительственную больницу.

Mercedes-Benz 230 W143 с кузовом кабриолет А

После войны трофейные Мерседесы пошли в Союз широким потоком. Привозили самые разные модели, в основном, конечно, массовые: 170V (W136), 230 (W143) — как у Штирлица. Ездили на них не только начальники, но и обычные советские граждане. Правда, обеспеченные, конечно, выше среднего. Причем многие машины еще были живы и служили семейным транспортом даже и в начале 1970-х.

Mercedes-Benz 770

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Помимо массовых моделей в страну после войны привезли немало трофейных редких, роскошных представительских и спортивных машин, которые обычно попадали в руки старших офицеров, высокопоставленных чиновников и их детей.

Правда, вскоре от таких машин начальники уже избавлялись, поскольку государственным мужам ездить на импортном автомобиле стало неприлично. Да и возни с конструктивно сложными машинами было слишком много.

Мерседесы отдавали обычным гражданам, например, своим же водителям. Был в Москве даже уникальный, сделанный в единственном экземпляре роскошный двухдверный кабриолет на базе Mercedes-Benz 770, он же — Grosser Mercedes с мотором 7,7 л, оборудованным компрессором.

По сведениям немецких историков, автомобиль сделали в 1940-м для наследника персидской монархии и вроде бы не успели отправить заказчику. Так или иначе, но после войны машина попала в СССР в качестве трофея. В Москве ее видели и белой, и черной — уже у нового владельца. Сейчас этот Mercedes в США, отреставрирован и выкрашен в темно-вишневый колер.

Со временем на Запад из страны ушло немало классных немецких машин. В основном, стараниями известно тогда в узких кругах Пола Карасика — выходца из СССР и перекупщика раритетных автомобилей.

Mercedes-Benz 170H

В Москве был и очень редкий, хотя и совсем не пафосный заднемоторный Mercedes-Benz модели 170H, чей тираж составлял чуть более полутора тысяч. Машина появлялась на публике еще в середине 1980-х.

Mercedes-Benz 300

Конечно, Мерседесы, попадающие в руки советских граждан новыми, были огромной редкостью. Зато машины дипломатов, торговых представителей, иностранных журналистов, работавших в СССР, как правило, рано или поздно переходили к нашим соотечественникам. В том числе роскошный седан Mercedes-Benz 300 по прозвищу Аденауэр (на таком возили канцлера ФРГ по Москве в 1955-м). Таких машин в Москве были единицы. Кстати, далеко не всегда (хотя как правило) подобными автомобилями владели представители советской элиты. Битые, неисправные машины чаще выкупали просто любители, которые способны были поставить автомобиль на ход.

Mercedes-Benz 300 SL

Культовый нынче Mercedes-Benz 300 SL Gullwing купили не для частного лица, а для ленинградского НИИ топливной аппаратуры, где изучали передовую немецкую систему впрыска. Затем автомобиль все же перешел в частные руки, снимался в шпионском детективе «Мертвый сезон» 1968 года. А позже его след затерялся.

Mercedes-Benz 600 W 100

Конечно, ни одного представительского Mercedes-Benz 600 с заводским обозначением W100 в частных руках не было. Такие машины с 6-литровыми моторами были приписаны к Гаражу особого назначения (ГОН).

Mercedes-Benz W 108

Официальные поставки легковых Мерседесов в СССР начали в самом начале 1970-х. В 1971-м завезли 55 автомобилей. В основном, они пошли в милицию. Но злые языки говорили, что часть Mercedes-Benz W 108 забрали высокопоставленные партийные чиновники и их дети. После знаменитой фирменной выставки 1973 года в Сокольниках на следующей год в Москве открылся офис компании.

Mercedes-Benz 600 Pullman W 100

Завезли в Союз и два удлиненных Mercedes-Benz 600 Pullman. Один для изучения на ЗИЛе, второй — для Гаража особого назначения. Один Mercedes-Benz W 100 некоторое время испытывали на Дмитровском полигоне. Рассказывали, что машине нелепо помяли дверь, но за одну ночь сделали так, что никто не заметил. Одна из тех машин жива и находится нынче в очень закрытой частной коллекции.

Mercedes-Benz W 123

Позже в милиции служили Мерседесы разных моделей, в том числе семейства W 123. Такие машины стали особо популярны уже в конце 1980-х. Тогда их стали привозить — правда, уже поезженными — и частные лица. Скажем, главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов, который, по рассказам очевидцев, очень гордился своим Мерседесом.

Mercedes-Benz W 116

Mercedes-Benz W 116 Владимира Высоцкого, привезенный из ФРГ, знали в столице многие. Хотя таких машин, в том числе милицейских, в конце 1970-х в Москве было уже немало. Но этот выделялся еще и необычным голубым цветом.

Mercedes-Benz L409

Особенно активно Мерседесы в СССР стали завозить перед Олимпиадой-80. Тогда в крупных городах и появились реанимобили Mercedes-Benz L409. Правда, по официально статистике, их ввезли всего шестнадцать.

Mercedes-Benz W 107

Спортивные Mercedes-Benz W 107 даже а Москве были редкостью. Тем не менее несколько машин попали в руки советских граждан. В частности, один из них приписывали оперной певице Елене Образцовой. Похожий автомобиль был и у Владимира Высоцкого. На нем он попал в аварию 1 января 1980 года.

Mercedes-Benz 2232S

Один из флагманов советских международных перевозок — Mercedes-Benz 2232S. Трехосный седельный тягач буксировал полуприцеп полной массой до 30 тонн. Двигатель V10 рабочим объемом 16 л развивал 320 л.с. Автомобиль с восьмиступенчатой коробкой передач и двухступенчатым делителем достигал 98 км/ч. В 1975-м СССР подписал контракт на поставку 100 таких тягачей.

Mercedes-Benz O302S

Уже в 1980-х в Союз стали ввозить и большие 53-местные междугородние автобусы Mercedes-Benz O302S. Двигатель V8 объемом 14,6 л развивал 280 л.с. Потом, уже в начале 1990-х, к нам пришли турецкие городские автобусы Otosan, выпускаемые по лицензии Mеrcedes-Benz, а производство автобусов модели О303 наладил ГолАЗ. И вообще у марки в нашей стране началась новая история…

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15 моделей Мерседес в СССР: кто на них ездил? Автомобили этой марки в Советском Союзе были не такой уж и редкостью. Причем встречались они и у частников. 15 моделей Мерседес в СССР: кто на них ездил?



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