Пикап в городе: кому и зачем нужен грузовик в хозяйстве

В редакционном парке «За рулем» необычное пополнение — Mitsubishi L200 пятого поколения, 2019 года. Необычное, так как последний раз пикап был у нас на длительном тесте лет десять назад. Кроме того, в мегаполисе грузовичок вроде как ни к чему. Тем не менее на улицах их довольно много. И мы нашли шесть причин этому.

Причина первая. Это грузовик

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Несмотря на модную внешность, это все-таки небольшой грузовик. Монументальная подвеска, сзади рессоры и неразрезной мост. Как утверждают опытные владельцы, «элька» спокойно перевезет и больше тонны (только не говорите гаишникам). По паспорту разница между снаряженной и максимальной полной массами — 920 кг, так что на этой машине можно ехать хоть на Красную площадь. Въезд в центр Москвы запрещен машинам четвертого экологического класса (и ниже). У Mitsubishi L200 пятый экологический класс, новый дизель 2.4 и 6-ступенчатый автомат нового поколения.

В компании насчитали 2500 изменений по сравнению с предыдущей версией модели. Еще одно из изменений — жесткость лонжеронной рамы увеличена на 7%. А ведь и предыдущие «эльки» хлипкими не были. Хотя нам обещают не столько увеличение выносливости, сколько улучшение управляемости, снижение вибраций и шума, следовательно — увеличение комфорта.

В основе Mitsubishi L200, как и прежде, прочная лонжеронная рама (жесткость увеличена на 7%).

Габаритная длина и величина колесной базы не изменились — те же 5225 и 3000 мм. Приблизительно такими же остались и размеры грузового отсека (кузова) — примерно полтора на полтора метра с высотой бортов под полметра. В нашей машине установлен пластиковый вкладыш кузова, «подъедающий» сантиметры по всем направлениям, но зато и защищающий кузов.

Причина вторая. Проходимость

Наш автомобиль оборудован опциональным кунгом, который ограничил высоту груза. Зато сам груз оказался под защитой от осадков, пыли и воров.

Система Super Select II 4WD c несимметричным межосевым дифференциалом позволяет подключать и отключать полный привод на скорости до 100 км/ч. Применение цепи вместо зубчатой передачи между межосевым дифференциалом и выходным валом привода переднего моста снизило уровень шума и вибраций по сравнению с системой первого поколения.

Проходимость как преимущество в мегаполисе?.. Но вспомните растущие бордюры и неубираемый снег. Хорошо, если этой зимой не будет аномальных снегопадов. Но кто может ручаться? Mitsubishi L200 оснащается двумя вариантами полного привода: EasySelect для базовой версии и SuperSelect 2 с центральным дифференциалом Torsen в топовом варианте, как у нас. Эта система позволяет подключать полный привод на скорости до 100 км/ч (а то и 110, как утверждают опытные владельцы). Эта возможность определенно пригодится, и не раз, тем более что мы собираемся максимально часто выезжать из города.

Дорожный просвет у автомобиля с 18-дюймовыми колесами — 220 мм, угол въезда — 31 градус, съезда — 29 градусов. Задний свес длинный, как у всех пикапов, к этому придется привыкнуть. Говорят, что Mitsubishi L200 и в таком варианте способен продемонстрировать чудеса проходимости. Проверим.

Заявлено, что новый L200 способен брать броды глубиной до 700 миллиметров. Тоже проверим, но уже весной.

Причина третья. Статус и оригинальность

В городе этот пикап не смотрится чужаком — особенно с таким цветом кузова. И ездить на нем в городской толчее совсем несложно, нужно только привыкнуть к габаритам (в первую очередь — длине больше 5 метров).

Утилитарный по сути L200 не смотрится сельским жителем. Даже в разнообразном городском потоке на Mitsubishi L200 многие обращают внимание, потому что: внушительные габариты, ослепительно-белый цвет кузова, непривычная форма, яркий дизайн.

Автомобиль выглядит дорого. Он и на самом деле недешев: от 2 миллионов с небольшим до 2,7 млн рублей. Конкуренты не дешевле, а внедорожники с закрытыми кузовами таких же размеров — еще дороже. Так что пикапы по-прежнему остаются их более доступными «заместителями».

Причина четвертая. Экономичность

Дизельный двигатель Mitsubishi 4N15 сменил 2,5-литровый 4D56. При меньшем объеме, 2,4 литра, он мощнее, тяговитее и экономичнее (как утверждают в Mitsubishi Motors — на целых 20%). Двигатель питает топливная система Common Rail.

Под капотом обновленного L200 стоит дизельный двигатель 4N15 рабочим объемом 2,4 литра, который развивает, в зависимости от форсировки, 154 л.с. и 380 Н.м или 181 л.с. и 430 Н.м. У нас более мощная версия. Производитель заявляет, что расход с 6-ступенчатой механикой составляет 7 литров на 100 км пути по трассе и 9 литров в городе.

С 6-ступенчатым же автоматом нового поколения, как у нас, расход укладывается в 7,7 литра на сотню по трассе и 9,9 литра по городу. По паспорту. Проверим, каков реальный расход, и не только в городе и пригороде, но и на «дальнобое». У автомобиля 75-литровый бак, а значит, теоретически на L200 можно без заправки доехать от Москвы ну, например, до Ростова-на-Дону. А уж до Казани или Минска — вообще без вопросов.

Причина пятая. Вы много путешествуете

Кабина здесь, естественно, двойная: наш рынок не приемлет ни одинарки, ни полуторки. Производитель заявляет, что у L200 самая просторная кабина для пассажиров заднего ряда в классе. К тому же спинки здесь стоят не вертикально, как в прочих пикапах, а под углом 25 градусов, так что можно будет ехать довольно долго и не получить больную спину. Есть и элементы роскоши: подлокотник, ниша для смартфона и два USB-порта. Напомню, что речь идет о втором ряду в пикапе.

А теперь перечислю то, что есть спереди. Мультируль с подогревом, сиденья с электроприводом и двухступенчатым подогревом, мультимедийная система с громадным монитором, два USB-разъема, селектор 6-ступенчатого автомата нового поколения, двухзонный климат-контроль и прочие навороты, которые еще недавно никак не ассоциировались со словом «пикап».

«Двойная» кабина L200 (на нашем рынке другие варианты не представлены) очень просторна по всем направлениям. На этом автомобиле должно быть удобно путешествовать.

Не обделены и пассажиры второго ряда. Свободная посадка, спинка под углом 25° к вертикали, в середине — широкий подлокотник с подстаканниками, два USB-разъема, ниша для смартфона: жаловаться не на что.

К дальним путешествиям располагает и то, что этот автомобиль оборудован кунгом. Значит, вещи в кузове мокнуть и пылиться не будут. И во время остановки их никто не сворует.

Кстати, здесь есть еще и камера заднего вида: все-таки к габаритам пикапа, особенно в городской толчее, приходится привыкать.

Причина шестая. Вы охотник или рыбак

Чтобы заполнить грузовой отсек размером примерно 1,5х1,5 метра, рыбакам придется сильно постараться. Охотники могут сделать это за один раз, но зверь должен быть крупным. Помыть кузов очень просто — хоть из шланга.

Согласитесь, добытого зверя или выловленную рыбу без тщательной упаковки в роскошный внедорожник не погрузишь. А в кузов пикапа — запросто. Помыл потом кузов из шланга или мойкой высокого давления — и он как новенький.

Наверняка у вас будут вопросы по L200 — задавайте (ниже в комментариях), и мы ответим на них в следующих публикациях!