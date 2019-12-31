Opel > Corsa

В отличие от предыдущей Корсы, авторские права на которую принадлежат концерну General Motors, новую можно выпускать и у нас — например, на калужском заводе PSA.

Помните, кто такие корсары? Частные лица, морские вояки, действовавшие в интересах короля и под его защитой. Вот и новая Corsa теперь — под крылом французского концерна Peugeot-Citroen, как и все Опели. Она построена на общей для концерна платформе СМР и демонстрирует немецкий драйверский характер. Как член жюри европейского конкурса Autobest, я в течение года наблюдал, с какой тщательностью «вылизывали» новую машину.

Платформа CMP позволяет создавать автомобили с двигателем любого типа — бензиновым, дизельным и даже электрическим. Сборка Корсы запущена в испанской Сарагосе. В Германии уже стартовали продажи бензиновых и дизельной версий, а электрическую придется подождать до следующего года.

Для новой Корсы предлагают три бензиновых мотора — два варианта одного и того же трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра, а также полуторалитровый дизель. Группа PSA разработала эти агрегаты для родственников Корсы — Peugeot 208 и DS 3 Crossback.

Длина пятидверной Корсы — 4,06 метра. Она стала длиннее на 39 мм и на 48 мм ниже. Колесная база выросла на 28 мм. Corsa сбросила 40 кг, самый легкий вариант теперь весит меньше тонны. Я измерил высоту до переднего бампера — 164 мм. Вполне достаточно, чтобы не цеплять бордюрный камень.

Топовый бензиновый турбодвигатель мощностью 130 сил работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Для автомобиля такого класса — неординарное решение. Корсы попроще идут с 75‑сильным атмо­сферным или 100‑сильным турбомотором в сочетании с механической пяти- или шестиступенчатой коробкой.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка — редкость в этом классе.

На версию GS Line устанавливают 130‑сильный 1,2‑литровый бензиновый мотор и восьмиступенчатый автомат (на фото).

Мой болгарский коллега по автомобильному конкурсу Autobest Илья Селиктар выбрал для теста версию с полуторалитровым 106‑сильным дизелем. Такая Corsa точно понравится болгарам! Он мужчина крупный, и я удивился, как легко приняло его в свои объятия водительское сиденье. Широкие плечи недолго искали опору, ноги сразу нашли педали, и руль не уперся в живот. Я совсем другой комплекции — и тоже без проблем. Отличная посадка и эргономика!

Дизель не нов, но остался в линейке, так как важен для некоторых рынков, например для Португалии, Италии и бывших соцстран. Он довольно тихий, и его возможностей вполне достаточно в большинстве ситуаций.

Corsa едет по-немецки уверенно, цепко вписывается в повороты. При этом энергоемкости подвески хватает даже на совсем убитых горных хорватских дорогах. Архитектура осталось прежней: спереди — стойки McPherson, сзади — торсионная балка.

Дизельную Корсу мы гоняли в горы ночью. Матричный свет — это фантастика. Электроника блоками затеняет дальний свет при появлении встречных машин — едешь как днем, никого не ослепляя. И такое чудо — на небольшом автомобиле вовсе не премиум-класса.

Кузов стал легче, компактные трехцилиндровые двигатели весят на 15 кг меньше, чем четырехцилиндровые агрегаты предыдущего поколения. Алюминиевый капот на 2,4 кг легче прежнего стального (меньшей площади). Оптимизированная конструкция сидений экономит еще 10 кг. Багажник невелик — 309 литров.

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Если в кармане есть 13 990 евро, можно отправляться к дилеру за настоящим европейским автомобилем, который уже в базе оснащен всеми необходимыми системами безопасности, вплоть до подруливания в полосе. Но это им можно — европейцам, включая болгар и латышей. А нам?

В отличие от предыдущей Корсы, авторские права на которую принадлежат концерну General Motors, новую можно выпускать в России — например, на калужском заводе PSA. Но, чтобы оправдать вложения, нужно продавать хотя бы 30 тысяч машин в год, не меньше. Найдется ли столько покупателей?