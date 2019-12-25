Ничего, в общем, нового: хочешь передвигаться быстро — плати. Многим не нравилось это тогда, многим не нравится сегодня. Но, как говорил Столыпин, в России за десять лет меняется всё, а за сто — ничего. Это относится не только к транспорту, но и в целом к нашей жизни.

Прародители Uber и Яндекс.Такси

Если в XIX веке простому человеку было лень топать с окраины до центра на своих двоих, он мог воспользоваться услугами извозчика. Начиная с осени в городах они стояли буквально на каждом шагу — чаще всего это были крестьяне, прибывшие на заработки после окончания полевых работ. Знакомое что-то в этом есть, да?

У «таксистов» XIX века была и похожая на сегодняшнюю классификация. Типичный водитель «тарифа эконом» — приезжий с арендованным транспортом и потрепанной лошадью. Поездка с таким в Москве обходилась в среднем в 20–40 копеек (торг уместен). Примерно столько же стоил килограмм говядины или сахара. То есть довольно дорого!

Кстати! На этом и других фото в материале — эпизоды из фильма «Союз спасения» и рабочие моменты.

Другой класс извозчиков — «лихачи». В их распоряжении были новые, более удобные экипажи с крепкими лошадьми. «Лихачи» — Uber Black того времени, к их услугам прибегали только состоятельные люди. Еще бы, минимум 3 рубля за поездку! Как правило, такие извозчики дежурили рядом с увеселительными заведениями: караулили подгулявших купцов и офицеров с их дамами сердца. Расчет нехитрый: если повезет, господин наймет водителя для покатушек на всю ночь. А это уже совсем другие деньги.

Если на частнике не хотелось ехать, заказывался городской извозчик (их еще называли «голубчиками») на специальной бирже. От коллег они отличались форменной одеждой и наличием на коляске кожаного ярлыка с номерным знаком. Поездка с «голубчиками» считалась наиболее безопасной, ведь их экипажи находились на контроле государства. Брали такие извозчики в среднем от 40 копеек до 1 рубля, в зависимости от дальности маршрута.

Знаете ли вы, что...

В 1775 году вышел указ, обязавший извозчиков красить экипажи в желтый цвет. Только при таком условии «водителям» присваивался персональный номер и они могли работать официально.

Лошадиный «каршеринг»

Представим ситуацию: вы — дворянин среднего достатка и должны срочно прибыть к теще из Москвы в С.-Петербург. Ехать в личном экипаже и со своим кучером обойдется дешевле, но слишком уж затратно по времени — лошадям нужно где-то спать, есть и отдыхать. Все «прелести» такой поездки описал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург»:

«Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый».

Проще было взять почтовых или перекладных лошадей. За городом каждые 20–35 верст (1 верста = 1,06 км. — Прим. ред.) на трактах располагались почтовые станции, где можно было сменить упряжку казенных скакунов и без промедления продолжить путь. В чем-то похоже на каршеринг — платишь только за поездку, лошадки уже кем-то обкатаны, а «ремонт и обслуживание» тебя не касаются.

Разрешение на проезд

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Отправляясь в путь, надо было проверить документы. Перемещаться за городом в XIX веке можно было только при наличии подорожной. Получать такое разрешение полагалось в Канцелярии военного генерал-губернатора по предъявлению паспорта или другого свидетельства от начальства или местной полиции, удостоверяющих, что путешествие разрешено. В подорожной прописывались маршрут, чин и звание путешественника — на всякий случай. Вдруг он решит пустить пыль в глаза окружающим и превысит дозволенное ему по статусу число лошадей в экипаже.

Другого способа добраться из города в город у большинства людей попросту не было вплоть до 1820 года. Тогда между Москвой и Петербургом стали курсировать первые частные дилижансы — прообраз современных скоростных автобусов. Дилижанс представлял собой многоместную карету на конной тяге. Благодаря постоянной смене лошадей это был самый быстрый междугородний транспорт того времени. Путешествие из Москвы в столицу на дилижансе длилось около 4 суток. «Своим ходом» этот же маршрут занимал 6–7 суток. За скорость приходилось платить — от 55 до 100 рублей в зависимости от места (внутри кареты или на козлах). Причем такую поездку нельзя было назвать комфортной: прилечь в дилижансе невозможно, приходилось всю дорогу ехать сидя. Так что очень скоро в народе транспорт окрестили «нележансом».

Знаете ли вы, что…

Платные дороги в России появились задолго до изобретения автомобиля. В XIX веке за движение по обновленным участкам Большой московской дороги (ведущей в С.-Петербург) с путешественников тоже брали деньги. Сбор взимали на дорожных заставах, где круглосуточно дежурили солдаты.

Дилижансы перевозили не только людей, но и почтовую корреспонденцию. Письма государственной важности теперь доходили до адресатов за несколько дней. Одним из таких почтовых дилижансов в январе 1821 года из Москвы в столицу летело срочное донесение Александру I. Сообщало оно, что в городе прошел тайный съезд сторонников свержения самодержавия. Не исключено, что группа дворян готовит заговор против царя… О дальнейшем вы знаете из школьного курса истории и можете освежить эти знания в кино: с 26 декабря в прокате фильм «Союз Спасения».

Фото: Дирекция кино, Первый канал