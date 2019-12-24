Что должно быть в гараже у каждого автомобилиста? Пять идей для новогоднего подарка

Новый год — праздник, который заставляет ломать голову над подарками. Как понять, что дарить? Загляните в гараж и посмотрите внимательно, чего в нем не хватает!

1. Аккумуляторная цепная пила

Аккумуляторная техника продолжает отвоевывать свое место в гаражах дачников, владельцев загородных домов и просто пользователей, ценящих комфорт и время. Аккумуляторная цепная пила вроде новинки этого года — Husqvarna 330i — тихий, легкий (2.7 кг) и очень простой в использовании инструмент, необходимость которого точно оценит владелец.

С ее помощью вы без особых усилий выполните любые бытовые работы: заготовите дрова, соорудите беседку на участке, спилите ветки и даже небольшие деревья, более того — расчистите автомобильную дорогу от препятствий в виде поваленного дерева!

Благодаря тому, что такой инструмент работает с аккумуляторами Li-Ion различной емкости, вам необходимо лишь определиться с продолжительностью ваших работ и иметь заряженный аккумулятор рядом. Никакого бензина, масла, приготовления топливных смесей! Эффективный бесщеточный двигатель BLDC обеспечит производительность пиления, не уступающую бензиновым аналогам. Режим savE в аккумуляторной технике увеличит время работы без подзарядки, а интуитивная панель управления (для старта нужно просто включить кнопку) сделает работу особенно легкой.

2. Аккумуляторный воздуходув

В продолжение темы современных трендов. Аккумуляторные воздуходувы доказывают свою универсальность: такой агрегат поможет быстро расчистить территорию от мусора, опавших листьев, веток; сдует снег с садовых деревьев, а главное — с автомобиля! Низкий уровень шума при этом не потревожит соседей по дачному участку.

У Husqvarna 320iB Mark II превосходное распределение веса благодаря сбалансированной конструкции, удобная рукоятка и интуитивно понятные органы управления. Скорость воздушного потока 57 м/с — оптимальная для выполнения всех перечисленных задач. Круиз-контроль поможет регулировать необходимую скорость, а режим повышенной мощности — справляться даже со сложными задачами.

И важный момент в пользу выбора аккумуляторной техники. Один аккумулятор Husqvarna BLi, рассчитанный до 1500 циклов зарядки-разрядки, подходит для любого продукта из аккумуляторной серии. Для долгой и стабильной работы храните аккумуляторы в теплом помещении.

3. Снегоотбрасыватель

Компактный, легкий в использовании, с достаточной шириной обработки и необходимой мощностью — основные критерии выбора. Для кого и для чего он нужен? Для владельцев участков, гаражей, которым необходимо эффективно расчистить от снега дорожки на участке, детскую площадку, выезд из гаража для свободного перемещения и проезда на автомобиле.

Бензиновые снегоотбрасыватели Husqvarna 100-й серии моделей ST 131 и ST 151 с мощностью двигателя 4 кВт при 3450 об/мин и шириной обработки 53 см рассчитаны для ежедневной уборки свежевыпавшего снега высотой до 33 см. Такие снегоотбрасыватели очень компактны, имеют относительно небольшой вес, а благодаря своей эргономике (складным рукояткам) займут немного места в гараже. Наличие электрического стартера для запуска существенно упрощает подготовку снегоуборщиков к работе и позволяет запустить двигатель лишь нажатием кнопки даже в сильные морозы. Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 151, кроме того, оснащен LED-фарами для работы в темное время суток.

Особенно актуальными такие агрегаты становятся в моменты внезапного ухудшения погодных условий, поэтому стоит позаботиться об их наличии заранее.

4. Мойка высокого давления

Без лишних слов, мойка — незаменимая техника в гараже любого автомобилиста. Самое популярная сфера ее применения — чистка автомобиля, ведь это экономный способ содержать свое транспортное средство в опрятном состоянии, особенно в сезоны, когда машины требуют частого мытья из-за повышенного количества пыли и грязи.

Компактная мойка высокого давления Husqvarna PW 360 производительностью 420–500 л/ч, давлением 160 бар с повышенным моторесурсом имеет металлическую конструкцию насоса для обеспечения длительного срока эксплуатации и оснащена шлангом высокого давления с армированным покрытием для еще большей надежности. Такой агрегат благодаря дополнительным насадкам выполняет значительный спектр задач по уходу за домом и приусадебным участком: мойка тротуаров, кирпичных стен и деревянных конструкций; очистка труднодоступных мест, в том числе труб дренажа.

5. Генератор

Рачительный домовладелец имеет в своем гараже такое оборудование на случай перебоев с электричеством или проводки электричества в тех местах, где его нет. Для продолжительной работы выбирайте генератор мощностью не менее 5,0 кВт. Husqvarna G5500P с надежным бензиновым двигателем объемом 389 см3 легко запускается, оснащен системой автоматического контроля уровня масла и топливным баком объемом 27 л для продолжительной работы.

Генератор, в комплекте которого находятся колеса, обеспечивает удобство перемещения. А для облегчения эксплуатации имеется функция запуска ключом зажигания.