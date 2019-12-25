Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

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Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

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Наконец-то, нам ничего не мешает поменять ремень ГРМ. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика ключом «на 13», снимаем ремень и ролик. Так как еще задействован насос системы охлаждения, его обязательно следует проверить. При подозрениях на неполадки в его работе, при выявлении люфта или следов подтекания антифриза насос нужно поменять обязательно. Не воспользоваться случаем, проделав такую работу, было бы просто неразумно.

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

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