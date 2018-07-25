В этой публикации собраны ответы экспертов на самые интересные вопросы читателей на форуме «За рулем»: например, про взаимосвязь типа привода и удовольствия от вождения, использование набивных грузиков на литых дисках, про то, какие писаные и неписаные правила нарушают любители ездить в левом ряду. Присоединяйтесь к дискуссиям!
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Миф о приводных ремнях: в чем заблуждаются механики со стажем? Видео
Многие бывалые автомобилисты и механики со стажем уверены в том, что ремни привода вспомогательных агрегатов можно устанавливать только в определенном направлении вращения. Давайте разбираться, в каких случаях это справедливо, а в каких — нет.
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