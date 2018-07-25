Миф о приводных ремнях: в чем заблуждаются механики со стажем? Видео

Многие бывалые автомобилисты и механики со стажем уверены в том, что ремни привода вспомогательных агрегатов можно устанавливать только в определенном направлении вращения. Давайте разбираться, в каких случаях это справедливо, а в каких — нет.

  • Как далеко уедет автомобиль с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов — тема одного из экспериментов «За рулем».
  • Какой привод ГРМ лучше, цепной или ременный, выяснил эксперт ЗР.

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