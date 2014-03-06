Как отличить настоящего инспектора ГИБДД от ненастоящего? Шанс встретить сегодня на дороге липового инспектора ГИБДД, как ни странно, все еще есть. Мошенники уповают на невнимательность водителей. Вот вы, к примеру, когда в последний раз пристально всматривались в удостоверение сотрудника ДПС или заостряли внимание на том, как он одет? То-то же. Короткий тест на память: для чего на ГАЗ‑12 ЗИМ использовали ртуть? Применение «градусника» для освещения багажника советского лимузина было, пожалуй, самым необычным техническим решением. 12 главных автособытий 2019 года. Выбор Михаила Колодочкина Во все времена под Новый год мы желали друг другу оставить всяческий негатив позади, дабы забрать с собой только хорошее и пушистое. Однако же и повторять прошлогодние ошибки раз за разом не стоит. Вспомним некоторые события ушедшего года — как со знаком «плюс», так и с «минусом».