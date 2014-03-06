Короткий тест на память: для чего на ГАЗ‑12 ЗИМ использовали ртуть? — журнал За рулем

Короткий тест на память: для чего на ГАЗ‑12 ЗИМ использовали ртуть?

Применение «градусника» для освещения багажника советского лимузина было, пожалуй, самым необычным техническим решением.

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Очень оригинальное, особенное по сегодняшним меркам, решение использовалось на ГАЗ‑12 ЗИМ для освещения багажника.

Автоматическое включение и выключение лампы осуществлялось ртутным переключателем, расположенным внутри патрона.

Когда крышка открывалась, перетекающая ртуть замыкала контакты — и лампа загоралась.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в линейке Ижа была модель под названием Сатурн и чем она отличалась от обычного Москвича?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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