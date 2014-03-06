Короткий тест на память: для чего на ГАЗ‑12 ЗИМ использовали ртуть?

Шанс встретить сегодня на дороге липового инспектора ГИБДД, как ни странно, все еще есть. Мошенники уповают на невнимательность водителей. Вот вы, к примеру, когда в последний раз пристально всматривались в удостоверение сотрудника ДПС или заостряли внимание на том, как он одет? То-то же.
Во все времена под Новый год мы желали друг другу оставить всяческий негатив позади, дабы забрать с собой только хорошее и пушистое. Однако же и повторять прошлогодние ошибки раз за разом не стоит. Вспомним некоторые события ушедшего года — как со знаком «плюс», так и с «минусом».
Каждый хоть раз, да ошибался, будучи за рулем. Задумался — и чуть не проехал на красный или слишком резко перестроился. От подобных ситуаций автовладельцев призваны беречь современные электронные ассистенты. «За рулем» проверил, насколько хорошо они работают.
С начала года в России было продано почти 5 млн легковых подержанных машин. Это на 3% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Автостат». В каких регионах продано больше всего автомобилей, вы узнаете в нашем материале.
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