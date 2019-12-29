Подсоединив тумблер к разъему октан-корректора, вы сможете переключаться с 92-го на 95-й и обратно одним движением.

Материалы по теме Барашек вместо гайки — и вы сможете быстро обесточить автомобиль

В автомобиле Chevrolet Lanos под передним пассажирским сиденьем расположен разъем октан-корректора (АИ‑92/АИ‑95), а переключение с одного топлива на другое осуществляется перемычкой. Это неудобно.

Поэтому я установил в легкодоступном месте тумблер, а проводá от него протянул к разъему. Теперь «перенастроить» мотор на другой бензин можно одним движением.

Р. Тазетдинов, Уфа

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Стоит ли переходить на 92-й? Ответ на этот вопрос дает эксперимент «За рулем».

Фото: Р. Тазетдинов