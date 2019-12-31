Раздел 23 Правил дорожного движения «Перевозка грузов» комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Предстоит перевезти на багажнике, закрепленном на крыше, две 200‑литровые бочки. Не будет ли вопросов у инспекторов?

Николай Гудков, Верхняя Пышма

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Вопросов не будет при выполнении требований раздела 23 Правил дорожного движения «Перевозка грузов». В частности, груз должен быть надежно закреплен. Его масса не должна превышать значений, установленных предприятиями-изготовителями как вашего автомобиля, так и багажника, который используется для перевозки. При этом сам багажник должен соответствовать модели вашего автомобиля (информация об этом должна содержаться в руководстве по эксплуатации багажника).

Груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление или нарушать устойчивость транспортного средства. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

Все нюансы перевозки грузов в автомобиле рассмотрены в этой публикации.

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