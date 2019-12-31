Сегодня, в 8:00 Здоровый груз на крыше — проезжаем мимо ДПС без остановок! Раздел 23 Правил дорожного движения «Перевозка грузов» комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Предстоит перевезти на багажнике, закрепленном на крыше, две 200‑литровые бочки. Не будет ли вопросов у инспекторов? Николай Гудков, Верхняя Пышма
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Вопросов не будет при выполнении требований раздела 23 Правил дорожного движения «Перевозка грузов». В частности, груз должен быть надежно закреплен. Его масса не должна превышать значений, установленных предприятиями-изготовителями как вашего автомобиля, так и багажника, который используется для перевозки. При этом сам багажник должен соответствовать модели вашего автомобиля (информация об этом должна содержаться в руководстве по эксплуатации багажника).
Груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление или нарушать устойчивость транспортного средства. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.
Фото: depositphotos
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