Хороших новостей мало. Вернее, их нет. Как сейчас принято говорить, от слова «совсем».

Автомобили будут еще дорожать

В связи с увеличением так называемого утилизационного сбора уже с 1 января 2020 года дорожают автомобили. Как утверждает РИА «Новости» со ссылкой на президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова, в так называемом среднем ценовом сегменте все машины подорожают минимум на 35 000 и до 100 000 рублей — и не только импортируемые, но и российской сборки. И, как это водится, вслед за первичным рынком подскочат цены на рынке вторичном. Вполне вероятно, что повышение цен коснется не только автомобилей, так как те, кто покупает машины, захотят компенсировать потери.

Нетрудно вспомнить, что автомобили дорожали и год назад, когда правительство подняло ставку НДС с 18% до 20%. А по оценкам аналитического агентства «Автостат», за последние пять лет цены на легковые автомобили в России выросли на 76%!

В 2020 году цены на автомобили (любые) продолжат ползти вверх.

Порог на превышение снизят, а штрафы повысят

В Госдуме (а следом — в обществе) активно обсуждают снижение нештрафуемого порога скорости с нынешних 19 км/ч до 9 км/ч. В правительстве решили: нигде в мире, как у нас, нет такого «буфера», надо привести к стандарту. И, как водится, оправдывают это решение борьбой за снижение смертности на дорогах страны.

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Дискутируется и вопрос повышения в несколько раз штрафов за превышение скорости. Например, с нынешних 500 до 3000 рублей (за превышение на 20–40 км/ч). За превышение на 40–60 км/ч вместо 1000–1500 рублей предлагают брать 4000 рублей штрафа, за повторные нарушения — 10 000 рублей вместо 5000 рублей. Если водитель часто нарушает, его лишат права на 50-процентную скидку при оплате штрафа в 20-дневный срок. Сколько штрафов при этом должен собрать водитель, пока не решили.

Несмотря на то, что часть думцев сопротивляется нововведениям (пока), водители готовятся к развитию событий по пессимистичному сценарию. То есть порог снизят, штрафы повысят.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — цитирует РИА «Новости» вице-премьера Максима Акимова.

Снижение нештрафуемого порога будет вводиться постепенно, начиная с городов федерального значения, городов-миллионников, столиц субъектов Федераций. А нам придется играть в угадайку, где какие правила.

Идея снизить скорость движения в городах до 50 км/ч по тому же европейскому образцу тоже не забыта... И сегодня стоимость страховки автогражданской ответственности «кусается», из-за чего на наших дорогах миллионы машин, владельцы которых ездят без полиса или с липовыми полисами, чтобы предъявлять сотрудникам ДПС.

И ОСАГО тоже станет дороже

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Несмотря на то, что информацию о подорожании ОСАГО страховщики и чиновники назвали «вбросом», автогражданка все-таки подорожает. Правда, не на 30%, а примерно на 10%. Как утверждают эксперты, полисы подорожают в на 500–600 рублей, а средняя стоимость страхования автогражданской ответственности в России в 2019 году, по данным Российского союза автостраховщиков, — 5409 рублей. Подорожание вызвано тем, что выплаты по ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью должны быть увеличены в 4 раза — с 500 000 до 2 000 000 рублей. ОСАГО должны приравнять к ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). В случае ДТП на общественном транспорте пассажир может получить до 2 миллионов рублей. Вроде бы хорошая новость — если не сильно задумываться о смысле.

В августе 2017 года Минэкономразвития предлагало ввести видеозапись автомобилей, проходящих техосмотр. Пока решили ограничиться тремя фотографиями. Но надолго ли?

Анфас, в профиль…

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Рассматривая новый порядок техосмотра в 2020 году, Минтранс предложил делать три фотографии в процессе ТО, чтобы удостоверить прохождение процедуры в установленном законом порядке. Операторы должны будут фотографировать машину до и после осмотра, так, чтобы были видны модель, цвет автомобиля и его идентификационный номер. Файлы должны содержать дату, время, а также быть некорректируемыми. Также в файле должны быть координаты — в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра. Данные должны отправляться в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Оператором системы является ГИБДД.

Соответствующий закон Госдума приняла во втором чтении еще 16 мая. Заодно законотворцы собирались ввести поправки в КоАП и УК РФ, увеличивающие штраф для владельцев машин без техосмотра до 2000 рублей, а для операторов ТО, допускающих нарушение, — наказание вплоть до уголовной ответственности.

В обществе нововведение рассматривают весьма скептически: сделать снимки, даже с соответствующим геотегом, технически не сложно. А техосмотр, конечно, еще подорожает, что повредит только честным автовладельцам.

Фото: Егор Алеев/ТАСС, Александр Рюмин/ТАСС, depositphotos.com